Историку Александру Зимницкому предъявлено обвинение по делу «Белого легиона» 5 6.04.2017, 9:15

25-тилетний аспирант работал научным сотрудником Национального исторического музея.

Историку Александру Зимницкому предъявлено обвинение по делу «Белого легиона». Его обвиняют в «обучении или иной подготовке к участию в массовых беспорядках, а также финансировании или ином материальном обеспечении такой деятельности».

Об этом сообщили друзья задержанного, передает «Еврорадио».

25-тилетний Александр Зимницкий работал научным сотрудником Национального исторического музея, учился в аспирантуре Республиканского института высшей школы. При обыске у Александра нашли пневматический пистолет, но его хранение не является нарушением закона.

Подобные обвинения ранее предъявили еще 16 фигурантам дела. 5 апреля такие обвинения предъявлены Виктору Данилову и Андрею Дундукову. Из 29-ти фигурантов дела сейчас 9 человек находятся на свободе. Последним отпустили Сергея Кулинича из партии «Народная громада».

По 3-й части 293-й статьи УК грозит до 3 лет лишения свободы.

Таким образом, список тех, кому предъявлено обвинение по 3-й части 293-й статьи УК, выглядит теперь так:

Алексей Абрамов

Андрей Белявский

Юрий Гурин

Виктор Данилов

Дмитрий Дашкевич

Андрей Дундуков

Александр Евдахо

Иван Ковальчук

Андрей Комлик-Яматин

Мирослав Лозовский

Николай Михальков

Дмитрий Новик

Сергей Пальчевский

Евгений Полторжицкий

Владимир Румянцев

Сергей Стрибульский

Александр Зимницкий

На сайте КГБ до сих пор официально не подтверждено предъявление обвинений задержанным.