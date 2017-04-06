Историку Александру Зимницкому предъявлено обвинение по делу «Белого легиона»5
- 6.04.2017, 9:15
25-тилетний аспирант работал научным сотрудником Национального исторического музея.
Историку Александру Зимницкому предъявлено обвинение по делу «Белого легиона». Его обвиняют в «обучении или иной подготовке к участию в массовых беспорядках, а также финансировании или ином материальном обеспечении такой деятельности».
Об этом сообщили друзья задержанного, передает «Еврорадио».
25-тилетний Александр Зимницкий работал научным сотрудником Национального исторического музея, учился в аспирантуре Республиканского института высшей школы. При обыске у Александра нашли пневматический пистолет, но его хранение не является нарушением закона.
Подобные обвинения ранее предъявили еще 16 фигурантам дела. 5 апреля такие обвинения предъявлены Виктору Данилову и Андрею Дундукову. Из 29-ти фигурантов дела сейчас 9 человек находятся на свободе. Последним отпустили Сергея Кулинича из партии «Народная громада».
По 3-й части 293-й статьи УК грозит до 3 лет лишения свободы.
Таким образом, список тех, кому предъявлено обвинение по 3-й части 293-й статьи УК, выглядит теперь так:
Алексей Абрамов
Андрей Белявский
Юрий Гурин
Виктор Данилов
Дмитрий Дашкевич
Андрей Дундуков
Александр Евдахо
Иван Ковальчук
Андрей Комлик-Яматин
Мирослав Лозовский
Николай Михальков
Дмитрий Новик
Сергей Пальчевский
Евгений Полторжицкий
Владимир Румянцев
Сергей Стрибульский
Александр Зимницкий
На сайте КГБ до сих пор официально не подтверждено предъявление обвинений задержанным.