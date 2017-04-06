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Нацбанк Украины может возглавить белорус

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  • 6.04.2017, 12:40
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Дмитрий Сологуб

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила о намерении уйти в отставку.

Валерия Гонтарева пока не называет фамилию своего преемника, которым может стать бывший гражданин Беларуси Дмитрий Сологуб - ее заместитель на сегодняшний день, сообщает «Радыё Свабода».

«Это вопрос к президенту и Верховной Раде. Я пишу заявление об отставке, а не назначаю кого-то на свое место», - заявила Валерия Гонтарева сегодня журналистам возле своего здания перед выездом на работу.

Сегодня активисты, преимущественно молодые женщины, пикетировали дом Валерии Гонтарева с требованиями закрытия российских банков в Украине и ее отставки, сообщает liga.net.

На заборе, который ограждает ее имение, активисты нарисовали свинью с российским флагом, знаки доллара, а также надписи «Убийца», «Воровка», «Служанка».


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