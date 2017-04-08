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Оттенки политической проституции

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  • Станислав Шушкевич
  • 8.04.2017, 11:36
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Станислав Шушкевич

В «Народной воле» №27 от 4 апреля 2017 года опубликована гигантская статья профессора Вячеслава Оргиша «Белорусские оттенки политической модернизации».

Вячеслав Оргиш напоминает о своем гениальном предвидении, изложенном в «Советской Б» 2008 года, но так и не взятом на вооружение белорусской оппозицией из-за её, по мнению автора, природного недомыслия и политической бездарности. А то, что вся она, оппозиция, именно такая автор «подтверждает» цитатой из выступления Зенона Позняка, относящейся, правда, только к действительно стяжательским индивидуумам, присосавшимся к здоровой оппозиции.

Итак, Оргиш требует мобилизовать «весь потенциал белорусского народа» – разумеется, от уже давно внесшего неоценимый вклад в это святое дело его лично (1), правящей политической элиты (2), бесправной контрэлиты (3), Лукашенко, который ещё 17 января 2012 года пообещал «приспосабливаться, модернизировать нашу политическую систему…» (4) и главного редактора «НВ» Иосифа Середича – инициатора Общенационального «круглого стола» (5). Эта компания даст надлежащий ответ «вызовам современности», типа «грядущего наднационального миропорядока (подрывающего основы традиционной государственности, социокультурной антропологии и этики), крайне острым проблемам постиндустриального экономического и социального развития…».

Профессор Оргиш считает оппозиционеров маргиналами и вполне серьёзно рекомендует оппозиции мягко инкорпорироваться в системную политику, избавиться от радикализма, прежде всего, в плане реформирования политического строя.

Складывается впечатление, что профессор не живет в Беларуси и ориентируется в происходящем по пропагандистским сообщениям государственных СМИ. Не понимает, точнее, прикидываетесь не ориентирующимся в том, что режим во главе с предводителем заботится лишь о сохранении своей власти. Забыл, что для этого в зависимости от степени реальной угрозы существования этой нелегитимной власти режим идет на любые жестокости – от несоблюдения законов, устрашения зверствами избиений, провокационными арестами и задержаниями -- до прямого физического уничтожения наиболее опасных для его спокойной жизни политиков.

Мы живем в обстановке государственного терроризма. Не исключаю, что вы, профессор, не видели и не хотите видеть заключение независимой Венецианской комиссии о абсолютной недемократичности извращенной придворными юристами и фальшь-референдумом действующей Конституции Беларуси. Власть потеряла человеческий облик, а доктор философии предлагает в нее инкорпорироваться, под любым предлогом в нее втиснуться, и тем самым предать далеких от политики простых людей, которых она бессовестно обманывает и обворовывает.

Вы, господин Оргиш, преподаватель высшей квалификации. Кому, как не вам, нести молодежи чистое, светлое, мудрое, разъяснять людям, что в сегодняшней Беларуси они лишены элементарных человеческих прав, и в то же самое время содержат в 5-7 раз больше милиционеров на душу населения, чем в цивилизованных странах, а еще и иных «охранников порядка» без погон. А вы рекомендуете сознательным гражданам втереться в ряды потерявших совесть или же примирившихся с мракобесием чиновников (ради хотя бы скромного благополучия для себя и близких). Таким как вы, как говорит наш «всенародно избранный», позволяется быть приближенным к кормушке, но, замечу, лишь до того времени, пока для них нет никакого вреда для режима. И вот в угоду правящему режиму вы приписываете оппозиции максималистские требования, теряете важнейшее качество интеллигентного человека – достоинство. Придумываете положения типа – «оппозиция сейчас не способна выиграть битву за электорат», забывая, что с 1996 года у нас нет выборов, а разыгрывается спектакль, фарс не признанный выборами ни одной из демократических (и просто – цивилизованных) стран.

Как почетный доктор политологии четырех престижных университетов мира скажу вам – человеку, убедительно подтверждающему публикацией обсуждаемой статьи степень «советского доктора философии»: не забывайте, у нас нет и при этом режиме, как и в СССР, не может быть оппозиции в нормальном значении слова. Она изгнана из парламента диктатором 20 лет назад, и ее представители больше туда не назначаются. Есть протестующие граждане – бесправные, как советские диссиденты, но сохраняющие достоинство и трудом, не связанным с политикой, зарабатывающие себе на жизнь.

Ими гордятся и будут гордиться достойные, вами – вряд ли.

Станислав Шушкевич, специально для Charter97.org


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