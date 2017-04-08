Президент Украины утвердил программу сотрудничества с НАТО 2 8.04.2017, 18:47

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Петр Порошенко

Обновленная программа взаимодействия предполагает пакет реформ для противодействия «продолжающейся агрессии РФ».

Президент Украины Петр Порошенко подписал «обновленную и усовершенствованную» национальную программу сотрудничества Киева с НАТО на 2017 год. Документ предполагает проведение реформ в секторе безопасности и обороны, осуществление социально-политических и правовых преобразований, борьбу с коррупцией и децентрализацию власти, пишет «Немецкая волна».

«Целью этих преобразований является приближение Украины к стандартам НАТО», - указали в пресс-службе главы государства.

Программа предусматривает наращивание «всестороннего практического сотрудничества с альянсом» путем привлечения «финансовых, материально-технических и других возможностей НАТО и государств-членов» организации.

Цель - противодействие агрессии РФ

Реализация плана призвана усилить обороноспособность Украины и нарастить возможности по противодействию «продолжающейся российской агрессии», отмечается в заявлении.

Кроме того, комплекс мер направлен на выполнение решений, принятых по результатам заседания Комиссии Украина - НАТО 9 июля 2016 в Варшаве. В ходе встречи в столице Польши был принят всеобъемлющий пакет помощи реформам на Украине. Он, в частности, предполагает поддержку в рамках трастового фонда Североатлантического альянса.

Координация работ по выполнению плана возложена на кабмин Украины.