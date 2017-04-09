В Петербурге прошла акция в поддержку дальнобойщиков 9.04.2017, 8:53

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Фото: svaboda.org

Около ста человек из движения «Солидарность» вышли на Невский проспект.

В Петербурге на Невском проспекте около ста человек собрались в субботу, чтобы выразить поддержку забастовке дальнобойщиков и поддержать их требования, в том числе одно из главных – отмену системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон», сообщает «Радио Свобода».

По мнению одного из организаторов схода, активистки петербургского отделения движения «Солидарность» Ольги Смирновой, дальнобойщики решили оказать давление на власть, потому что почувствовали себя обманутыми, больше года получая от чиновников одни отписки. Ольга Смирнова подчеркивает, что, в отличие от прошлых протестных акций, теперь дальнобойщики не ограничиваются экономическими требованиями, но настаивают на отставке правительства и выражают недоверие президенту РФ.

Организаторы схода считают забастовку дальнобойщиков серьезным событием, способным повлечь за собой экономические трудности, повышение цен на многие товары. Организаторы схода полагают также, что если в этом противостоянии победит власть, то это может обернуться монополизацией рынка перевозок, который будут контролировать несколько крупных компаний. Именно поэтому сейчас к забастовке начинают подключаться не только мелкие предприниматели, владельцы одной-двух грузовых фур, но и средние транспортные автопредприятия.

На сходе в Петербурге активисты раздавали листовки, в которых рассказывалось о том, каким репрессиям подвергаются и лидеры, и рядовые члены Объединения перевозчиков России, и указывался адрес в Шушарах, где можно найти их стоянку на Московском шоссе.

Во время народного схода были задержаны три человека.