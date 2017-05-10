Генпрокуратура: Лариса Гениюш реабилитации не подлежит 4 10.05.2017, 14:22

Лариса Гениюш

Активисты получили категорический ответ от властей.

Сегодня активисты «Моладзі БНФ» получили ответ от Генпрокуратуры на свое письменное требование реабилитировать белорусского поэта и общественного деятеля Ларису Гениюш. Генпрокуратура в этом отказала, сообщает «Белсат».

В письме за подписью прокурора отдела Клебанова написано, что «Гениюш Л.А признана не подлежащей реабилитации».

Идея добиваться реабилитации Гениюш пришла к активистам в прошлом году, и они начали кампанию #Геніюш2016, в рамках которой собрали более 1200 подписей, навестили родину поэта в Зельве, потребовали поставить ей памятник и включить произведения в школьную программу.

«То, что Генпрокуратура нам отказала свидетельствует о сути сегодняшней власти. Она остается советской, несмотря на тщетные попытки мягкой белорусизации, которой, на самом деле, просто прикрывается. Отказали и год назад, и сейчас», – считает председатель «Моладзі БНФ» Юрий Лукашевич.

По словам Лукашевича, реабилитация Гениюш – лишь часть большой кампании, запланированной активистами.

«Следующим шагом будет требование открыть архивные дела всех, кто попал под репрессии в советские времена. Много белорусских деятелей культуры были репрессированы, расстреляны. Конечно, открытие архивов должно быть серьезным политическим решением. Но на этом этапе можно было бы реабилитировать Гениюш…», – считает Лукашевич.

13 мая в офисе БНФ в Минске состоится кинопросмотр фильма «Няскораная», посвященного выдающемуся поэту. В фильме будут показаны редкие фотографии, прозвучат уникальные аудиозаписи.