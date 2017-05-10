Бюджет фонда «друга Путина» Ролдугина составил более $43 миллионов в год 10.05.2017, 16:59

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Сергей Ролдугин

В прошлом году Ролдугина обвиняли во владении офшорными компаниями с оборотами в миллиарды долларов.

Фонд виолончелиста Сергея Ролдугина, который известен как друг президента Владимира Путина, за прошлый год истратил 2,5 млрд рублей. Это в четыре раза меньше, чем в 2015 году, передает русская служба BBC.

Фонд поддержки одаренных детей «Талант и успех», в правление которого входит Ролдугин, в 2016 году потратил 2,474 млрд российских рублей, следует из годового отчета фонда, опубликованного на сайте министерства юстиции. В основном фонд существует на бюджетные средства.

Большую часть средств, почти 819 млн российских рублей, полученных из бюджета РФ, организация израсходовала на подготовку «детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта и естественнонаучного образования, в том числе организацию содержания, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Еще 614 млн рублей фонд отдал на строительство новых зданий, инвентарь, ремонт и т.д. Также фонд раздал президентские гранты на общую сумму 196,56 млн рублей. На содержание своего руководства организация потратила 72,5 млн рублей.

«Основная статья затрат фонда - это обеспечение пребывания школьников в «Сириусе» (образовательный центр в Сочи, основной объект инвестиций фонда), включая образовательный процесс как по профилю, так и по общей школьной программе, содержание помещений в которых проходят занятия, лекции, спортивные тренировки.

Например, только в научном парке «Сириус» расположено более 80 научно-образовательных помещений - лаборатории, мастерские, экспозиции и выставочные залы, учебные аудитории и классы (были открыты в 2016 году)», - говорится в ответе пресс-службы фонда на запрос Би-би-си.

Годом ранее, в 2015 году, бюджет фонда был намного больше - 9,77 млрд рублей. Тогда на строительство и приобретение инвентаря фонд истратил 6,4 млрд рублей. Как следует из ответа пресс-службы фонда, разница в затратах в 2016 году по сравнению с 2015 годом объясняется тем, что в 2015 году центр «Сириус» только начал работать.

В 2017-2019 гг. фонд «Талант и успех» получит из бюджета почти 5,6 млрд рублей согласно закону о бюджете. Из них в этом году фонду выделят 1,6 млрд рублей, а еще почти 4 млрд рублей - в 2018-2019 годах.

Виолончелист Сергей Ролдугин начал активно упоминаться в СМИ в начале 2016 года после публикации Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) скандальных материалов о панамских офшорах.

Ролдугина обвиняли во владении офшорными компаниями с оборотами в миллиарды долларов. Оппозиционный политик Алексей Навальный называл его «кошельком Путина».

После скандала сам Путин публично заявил, что гордится дружбой с Ролдугиным. «Чем больше у нас будет таких людей, тем лучше, и я горжусь, что у меня есть такие друзья», - сказал Путин.

В 2014 году музыкант рассказал в интервью изданию «Вечерняя Казань», что с Путиным его познакомил его старший брат, который учился с ним вместе в Краснознаменном институте КГБ.

В мае этого года фонд Ролдугина получил от властей Кубани в безвозмездное пользование два пляжа общей длиной более 300 м рядом с олимпийскими объектами в Сочи на срок до 2020 года.

В ноябре 2016 года Путин на совещании правительства раскритиковал работу фонда.

«Я попрошу внимательнее отнестись. Три сотни миллионов забрали, а используется 15%. Либо все-таки работать на развитие должным образом, либо столько денег не нужно, и тогда на другие цели их направить; есть куда эти деньги направить, социальные», - сказал президент.

Обратила внимание на проблемы с работой фонда «Талант и Успех» глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

«Несмотря на такие значительные ресурсы, дальнейшая судьба одаренных детей после того, как они заканчивают учебные заведения, никоим образом не отслеживается», - сказала Голикова.

После этого минкультуры предложило ужесточить порядок отчетности фонда, а минобрнауки - порядок получения субсидий из федерального бюджета.