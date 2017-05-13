Представитель Португалии на «Евровидении 2017» стал лидером букмекерских контор 6 13.05.2017, 9:50

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Фото: eurovision.ua

Британская букмекерская контора William Hill считает Сальвадора Собрала главным претендентом на победу в «Евровидении 2017».

Это следует из котировок британской букмекерской конторы William Hill.

Известно, что Сальвадор Собрало серьезно болен с рождения — у 27-летнего исполнителя порок сердца. В своей песне Сальвадор поет о сердце, которое, согласно тексту, «все выдержит и сможет любить за двоих».

На победу Собрала принимают ставки с коэффициентом 2,5. На втором месте, согласно коэффициентам ставок, итальянский исполнитель Франческо Габбани с песней Occidentali’s Karma (коэффициент – 2,87), пишет «Гордон».

Третье место за представителем Болгарии Кристианом Костовым, который исполнит песню Beautiful Mess (коэффициент – 3,75).

На четвертом и пятом местах расположились, соответственно, Бельгия (15) и Великобритания (29).

На шестое место имеют равные шансы Румыния и Швеция (коэффициент – 34).

Украинская группа O.Torvald с песней Time, согласно данным букмекеров, имеет невысокие шансы на победу. На нее принимают ставки c коэффициентом 201, что позволяет претендовать лишь на 26-е место.

Беларусь также поставили на 26 место c коэффициентом 201.