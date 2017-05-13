Британец на «Евровидении»: Я знаю, что хороший белорусский флаг - бело-красно-белый
- 13.05.2017, 15:32
Британец Гейб Милн приехал в Киев, чтобы поддержать Беларусь на «Евровидении».
В интервью «Свободе» британец сказал, что считает песню NaviBand лучшей и белорусский дуэт должен занять достойное место на конкурсе.
Примечательно, что Гейб Милн во время интервью взял в руки белорусский национальный бело-красно-белый флаг.
«Я знаю, что красно-зеленый офицальный флаг плохой, а этот флаг хороший. Но его нельзя купить в Англии», - сказал парень.
Брытанец Гэйб Мілн прыехаў у Кіеў, каб падтрымаць беларускі гурт на Эўравізіі. Хлопец распавёў Свабодзе, чаму ён заўзее менавіта за Naviband pic.twitter.com/ezyKkdIJ0F— Радыё Свабода (@svaboda) 13 мая 2017 г.