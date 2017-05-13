Британец на «Евровидении»: Я знаю, что хороший белорусский флаг - бело-красно-белый 13.05.2017, 15:32

Британец Гейб Милн приехал в Киев, чтобы поддержать Беларусь на «Евровидении».

В интервью «Свободе» британец сказал, что считает песню NaviBand лучшей и белорусский дуэт должен занять достойное место на конкурсе.

Примечательно, что Гейб Милн во время интервью взял в руки белорусский национальный бело-красно-белый флаг.

«Я знаю, что красно-зеленый офицальный флаг плохой, а этот флаг хороший. Но его нельзя купить в Англии», - сказал парень.