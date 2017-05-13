закрыть
13 мая 2017, суббота, 17:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Британец на «Евровидении»: Я знаю, что хороший белорусский флаг - бело-красно-белый

  • 13.05.2017, 15:32

Британец Гейб Милн приехал в Киев, чтобы поддержать Беларусь на «Евровидении».

В интервью «Свободе» британец сказал, что считает песню NaviBand лучшей и белорусский дуэт должен занять достойное место на конкурсе.

Примечательно, что Гейб Милн во время интервью взял в руки белорусский национальный бело-красно-белый флаг.

«Я знаю, что красно-зеленый офицальный флаг плохой, а этот флаг хороший. Но его нельзя купить в Англии», - сказал парень.


Мнение

Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип
Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч
Держись, Наталья!
Держись, Наталья! Николай Статкевич
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»


Интервью

Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Немецкий эксперт: В Беларуси должны начаться серьезные переговоры власти и оппозиции
Немецкий эксперт: В Беларуси должны начаться серьезные переговоры власти и оппозиции
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом