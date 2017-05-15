Сальвадор Собрал награжден еще одной премией «Евровидения»2
- 15.05.2017, 17:09
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Победитель «Евровидения-2017» получил свою первую награду в рамках конкурса еще до финала.
Сальвадор Собрал и его сестра Луиса, которая является автором песни Амаr pelos dois, получили премию Марселя Безансона, пишет nv.ua.
Премия Безансона - профессиональная награда для участников Евровидения, которая назначается в трех категориях: приз прессы (голосуют аккредитованные представители СМИ), художественный приз (за артистические достижения по результатам голосования комментаторов), приз композиторов (за лучшую и оригинальную композицию).
В этом году Сальвадор Собрал получил Художественный приз, Луиса Собрал одержала победу в номинации Приз композиторов, а Приз прессы достался представителю Италию Франческо Габбани.
Напомним, 13 мая в ходе гранд-финала Евровидения-2017, который проходил в Киеве, стал известен победитель международного песенного конкурса.
Согласно результатам зрительского голосования и оценок жюри из разных стран мира, победителем стал представитель Португалии - Сальвадор Собрал с песней Amar pelos dois.