Сальвадор Собрал награжден еще одной премией «Евровидения» 2 15.05.2017, 17:09

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Сальвадор Собрал

Фото: EPA

Победитель «Евровидения-2017» получил свою первую награду в рамках конкурса еще до финала.

Сальвадор Собрал и его сестра Луиса, которая является автором песни Амаr pelos dois, получили премию Марселя Безансона, пишет nv.ua.

Премия Безансона - профессиональная награда для участников Евровидения, которая назначается в трех категориях: приз прессы (голосуют аккредитованные представители СМИ), художественный приз (за артистические достижения по результатам голосования комментаторов), приз композиторов (за лучшую и оригинальную композицию).

В этом году Сальвадор Собрал получил Художественный приз, Луиса Собрал одержала победу в номинации Приз композиторов, а Приз прессы достался представителю Италию Франческо Габбани.

Напомним, 13 мая в ходе гранд-финала Евровидения-2017, который проходил в Киеве, стал известен победитель международного песенного конкурса.

Согласно результатам зрительского голосования и оценок жюри из разных стран мира, победителем стал представитель Португалии - Сальвадор Собрал с песней Amar pelos dois.