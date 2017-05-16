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В минских школах вводят режим «под Колю»

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  • 16.05.2017, 13:19
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Фото: nebolet.com

Школы с одной сменой обучения должны начинать занятия с 9 утра.

Вскоре после заявлений Лукашенко о необходимости начинать занятия в школах в 9 часов утра, потому что его сын Николай не высыпается, минские школы получили письма от управлений образования. В них говорится, что школы, где учатся в одну смену, должны начинать занятия в 9 утра. Школы с двумя сменами обучения должны объяснить необходимость начала занятий в 8:30, сообщает «Еврорадио».

«Обращаем ваше внимание на то, что в школах, работающих в 1 смену, занятия будут начинаться в 9.00 (этим школам ответ можно не высылать). В школах, работающих в две смены, — с 8.30 или с 9.00. Если с 8.30, необходимо четкое обоснование», — говорится в письме, которое приходит на электронную почту в минские школы. Нововведение должно начать действовать со следующего учебного года.

Ранее учителя в беседе с журналистами отмечали, что такие изменения в расписании занятий плохо повлияют именно на тех, кто учится во вторую смену.

«Чем позже начинать, тем позже уроки закончатся. У нас 1720 учеников в школе, и если перенести начало занятий, то уроки будут у второй смены поздно вечером заканчиваться. У нас невозможно это реализовать. Дети сонные в восемь утра, правда, но все сонные в это время. Столько же лет так начинали. В маленькой школе, конечно, можно хоть в 12 начинать», — так отреагировала учительница из минской школы Виктория.

Напомним, что Лукашенко несколько раз обращал внимание на то, что занятия надо начинать в 9 утра. Во время своего выступления на ежегодном послании он говорил, что его младший сын Николай засыпает на уроке.


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