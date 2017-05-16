В Польше начинаются военные учения НАТО 16.05.2017, 15:26

Фото: AP/Alik Keplicz

Североатлантический альянс отрабатывает защиту от гибридной войны.

Сценарий учений Альянса предусматривает возникновение вооруженного конфликта того типа, который России ведет против Украины - гибридной войны, пишет liga.net.

В Польше начинаются военные учения Puma при участии батальонной боевой группы Североатлантического альянса. Об этом сообщает канал RMF24.

Учения пройдут в городе Ожиш, в них примут участие 2,5 тысяч военных.

Целью учений, которые продлятся до 26 мая, является отработка сценариев взаимодействия национальных вооруженных сил с батальонной группой НАТО.

Сценарий предусматривает возникновение вооруженного конфликта, но не в классическом понимании: речь идет о гибридной войне:

«В сценарии мы предполагаем, что противник вторгается на нашу территорию, солдаты выходят на оборонительные рубежи, останавливают противника, приступают к контратаке и отвоевывают утраченные территории», - сказал руководитель 15-й Гижицкой мехбригады Ярослав Громадзинский.