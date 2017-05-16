Беларусь опустилась на второе место в рейтинге самых пьющих стран 29 16.05.2017, 21:52

ВОЗ назвала самые пьющие страны в мире.

Жители Литвы в 2016 году стали мировыми лидерами по уровню употребления алкоголя.

Как сообщил директор департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ, в Литве в 2016 году один житель в среднем употребил 16 л алкоголя, пишет Delfi.

— Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире, — заявил журналистам Г. Галеа.

На втором месте находится Беларусь, где на каждого жителя страны приходилось около 15 л алкоголя в год. Третью строчку занимает Латвия — около 13 л на каждого жителя.

Россия и Польша заняли четвертую строчку с показателем чуть более 12 л на каждого жителя.

Отметим, что докладе Всемирной организации здравоохранения «О положении в области алкоголя и здоровья», опубликованном в 2014 году, Беларусь занимала первое место в мире по употреблению чистого спирта на душу населения. Затем она сместилась на второе место, уступив первенство Молдове.