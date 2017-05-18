Иду на ты! Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

18.05.2017, 22:46

Российский миллиардер Алишер Усманов записал видеообращение к Алексею Навальному.

Когда я учился в университете, мы подробно изучали важнейший памятник минувших времен – переписку Ивана Грозного с князем Курбским. Если бы кровавый царь и бедолажный князь-эмигрант захотели обменяться мнениями и упреками в наши дни, они, конечно, зарядили бы видео на YouTube. И мы с вами насладились бы классикой во всей ее красе.

Возможно когда-нибудь классикой станут и блоги Навального, а стало быть и теперешний изумительный ответ ему Алишера Усманова. Я смотрел это короткое видео, как и большинство из вас – в том смысле, что я не могу сходу подтвердить или опровергнуть аргументы толстосума. Об этом пускай уж Алексей Анатольевич позаботится, и я не сомневаюсь, что в ответ он заготовит что-то крайне познавательное.

Так вот, не владея всей глубиной фактуры, я смотрел усмановскую короткометражку, как обычный человек. Местами представляя себя то на месте Усманова, то на месте Навального. И прежде всего у меня сложилось ощущение, что это импровизация. Что никто Усманова об этом не просил, не намекал, что неплохо бы на Навального наехать — на видео или в суде. Перед нами на экране был не только очень богатый человек, но и просто человек. Который обиделся. Который искренне считает, что Навальный лжец, а он сам – честный человек. Он действительно в это верит. И здесь нет никакого парадокса. Даже убийцы бывают совершенно искренне убеждены в том, что не совершили ничего страшного. А Усманов, слава богу, не убийца.

Он очень много внимания уделил своей молодости, когда отсидел 6 лет. Навальный упомянул об этом как-то вскользь, а Усманов отвечал так подробно и страстно, что совершенно очевидно, какая обида гложет его за тот давнишний приговор и его действительно возмущает, что вот он, Усманов, ни за что отмотал шесть лет, а этого Навального все никак не посадят. Только зря он перешел на «ты». Усманов, таким образом, хотел подчеркнуть, что Навальный ему не ровня, что он презирает его и даже плюет – что Алишер Бурханович и сделал в финале своего выступления. Но хорошо известно, что попытка унизить соперника унижает чаще всего тебя самого.

Навальный, вольно или невольно, достиг важной цели – он вывел Усманова из себя. Он заставил его оправдываться. И пускай Усманов и называет его на «ты», но получается, что в неприятном положении находится именно Усманов. Навальному нужны новые сюжеты, чтобы разогревать аудиторию. А тут Усманов сам дает ему сюжет. Из которого можно сделать еще много серий. И не сомневайтесь – Навальный их сделает! А вообще как-то странно получается. Медведев не стал никак отвечать на обвинения Навального и выглядит поэтому довольно глупо. Усманов наоборот отвечает по пунктам. Но все равно выглядит не лучше. Возможно, это потому, что и Медведев и Усманов оказались в таком положении, в котором хорошо выглядеть просто невозможно.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»