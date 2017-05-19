Во дворе посольства Беларуси в Литве прогремел взрыв 29 19.05.2017, 10:25

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Литовские власти проводят проверку по факту брошенного во двор посольства неустановленного предмета.

18 мая, в 20.26 ч. поступило сообщение о том, что на территорию посольства Беларуси в Вильнюсе был брошен неустановленный предмет, который взорвался.

Полиция подозревает, что это могла быть петарда. К счастью, люди во время инцидента не пострадали. Имущество посольства также не пострадало. Ведется расследование, сообщает delfi.lt.