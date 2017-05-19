Девятилетняя белоруска на мотоцикле покорила Брянск 19.05.2017, 11:52

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Фото: nashbryansk.ru

Лиза Селезнева из Могилева стала единственной девочкой на соревнованиях по мотокроссу.

После четырехлетнего перерыва Брянск снова провел мотокросс – этот вид спорта, нужно отметить, гораздо популярнее в России, чем у нас.

Мотогонки проводятся даже в райцентрах, поэтому Брянск на этом фоне последнее время выглядел блекло. Но услилиями энтузиастов-гонщиков была подготовлена двухкилометровая трасса, опробовать которую приехали сразу 64 мотоциклиста. Публика подобралась достаточно разношерстная: кроме представителей соседних с Брянском областей приехал один итальянец и несколько могилевчан. И как раз Могилев стал для участников соревнований «изюминкой», которая заставила говорить о мотофестивале. А на, родине, к сожалению, об этом мало кто знает, пишет «Могилевский регион».

Дело в том, что российские гонки проходят не только среди взрослых. Есть еще три детских класса, разделенных по объему двигателей машин – 50, 65 и 85 кубических сантиметров. Кроме того, как известно, мотоциклы это мужская страсть, поэтому сенсацией стало участие в гонках девятилетней могилевчанки Лизы Селезневой.

Для местных журналистов кросс резко стал темой вторичной. Единственная представительница женского пола в столь юном возрасте катающаяся на мотоцикле быстро стала темой №1. Журналисты стали по крупицам собирать информацию и выяснили любопытную информацию. К девяти годам Лиза Селезнева считается уже достаточно опытным мотоциклистом, она участвовала в более чем 50 гонках, имеет медали и кубки. В соревнованиях она участвует третий год, а впервые села за руль в пять лет. К технике ее приобщил отец – также любитель погонять на мотоцикле. Нужно отметить, что спортсмены-дети ничем не уступают взрослым. Они на общих основаниях преодолевали колеи, трамплины и даже подпрыгивали высоко вверх, несмотря на то, что маленькие колеса зарывались в песок. Мотокросс, кстати, входит в 12 самых травмоопасных видов спорта.