Билеты на минский концерт «Крамбамбули» разошлись за несколько дней 2 19.05.2017, 12:28

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Звезды белорусского рока выступят с программой «Піраты Камсамольскага возера».

Все билеты на концерт Крамбамбули в Минске продались за несколько дней

Организаторы концерта сообщили cайту nn.by, что буквально за несколько дней разошлись все билеты на концерт легендарной группы «Крамбамбуля».

31 мая в ресторане-пивоварне «Друзья» состоится первый с 2008 года сольный концерт группы «Крамбамбуля» в Минске.

«Крамбамбуля» выступит с программой «Піраты Камсамольскага возера», в которой прозвучат лучшие песни со всех альбомов коллектива. Предыдущий сольный концерт группы в Минске состоялся 14 февраля 2008 г. в уже несуществующем Westworld Club.