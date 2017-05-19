Студент Кристиан Шинкевич настроен решительно 19.05.2017, 12:46

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Кристиан Шинкевич

Фото: belaruspartisan.org

Активист будет бороться за права белорусских студентов при любом решении суда.

Вчера состоялось первое заседание суда по делу студенческого активиста Кристиана Шинкевича против Белорусского педагогического университета. Кристиан обжаловал в суде незаконное отчисление из учебного заведения после Дня Воли.

Он уверен, что за официальной причиной, которая звучит как «невыполнение обязанностей учащегося», скрывается недовольство его активной общественной деятельностью.

Сам молодежный активист настроены решительно и вне зависимости от результата планирует дальше отстаивать свои нарушенные права.

«Есть последняя надежда на суд, но все мы знаем, как проходят эти суды в Беларуси. Всякое может быть, потому что на суде меня могут и восстановить в вузе. Сразу начинается сессия, и меня отчисляют, поскольку я сессии не сдам - эти два месяца я занимался обжалованием. И все-таки я буду писать несколько жалоб в суд на ответы самого Министерства образования и на возврат денежных средств, которые я платил за образование», - заявил активист в комментарии «Радыё Рацыя».

Следующее заседание по делу отчисленного после Дня Воли студента Кристиана Шинкевича назначено на 24 мая. Студенческий активист говорит, что даже если проиграет это дело, то обязательно пойдет дальше, в Верховный суд, а потом и в Комитет ООН по правам человека.