Дело Кристиана Шинкевича: На вахте лежал снимок студента с пометкой «Не пускать!» 18.05.2017, 20:04

Кристиан Шинкевич

Фото: «Радыё Свабода»

Сегодня в суде Московского района началось заседание по иску студента 2 курса БГПУ Кристиана Шинкевича к своему университету.

Причиной стало незаконное, по словам молодого человека, отчисление. Сам студент связывает это со своей гражданской и политической позицией.

Руководство университета утверждает, что причиной отчисления стали многочисленные прогулы учебных занятий. Однако, как рассказал belaruspartisan.org сам Кристиан, у него было достаточно поводов сомневаться в правомерности действий ректората:

— Во-первых, я написал целую серию критических, но справедливых постов в твиттере о том, что происходит в стенах университета. Как то отсутствие туалетной бумаги или же “добровольно-принудительные” мероприятия, связанные в том числе и с БРСМ. Во-вторых, я много времени проводил в Куропатах, отстаивая право народа на память обо всех репрессированных коммунистическим режимом. Ну и в-третьих, я также могу связать свое отчисление с целым рядом политических демонстраций. Самый последний пример — 26 марта, когда перед началом акции солидарности с задержанными на День Воли меня задержали еще до ее начала прямо на станции метро. После этого задержания меня сутки продержали на Окрестина, а потом присудили мне 20 базовых величин штрафа якобы за “нецензурную брань”.

Но самое интересное, по словам активиста, началось после всех этих перипетий. Он узнал, что был отчислен задним числом якобы за прогулы. А дальше стало еще интереснее. Одногруппники и просто знакомые стали сбрасывать ему в личные сообщения фотографии журнала посещений, где было заметно, что “энки” проставляли абсолютно разными почерками, а кое-где даже делали своеобразные пометки прямо на полях. Когда же Кристиан попытался зайти в университет, его попросту отказались впускать на проходной, ничем это не аргументируя. Позже одногруппники прислали молодому человеку снимок, где прямо на вахте лежала его фотография с пометкой “Не пускать!”

Суд Московского района начал рассматривать иск в 14:30. На процесс пришли не только многочисленные представители правозащитных организаций, но и множество друзей и знакомых, желающих поддержать студента. Университет, в свою очередь, “делегировал” представителя ректората, а также какого-то студента, который должен давать показания против Кристиана Шинкевича.

В ходе самого процесса одной из основных зацепок стали внутренние меры взыскания в виде выговоров. Также встал вопрос о том, что мера наказания в виде отчисления была назначена с большим опозданием. Так, подобный вид взыскания может быть применен только в течение 30 суток с момента второго выговора, который является обязательным перед исключением. Мера наказания же была вынесена лишь спустя полтора месяца.

Сам Шинкевич не отрицает, что у него были пропуски. Однако проблема в том, что некоторые пропуски были явно дорисованы уже позднее, о чем говорит различный почерк и даже цвет ручки. Ходатайство о вызове свидетеля, который является старостой группы, судья отклонила.

Предварительное слушание на этом закончилось. Следующее заседание назначено на 10:00 24 мая.