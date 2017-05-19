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Синоптики рассказали о погоде на выходных

  • 19.05.2017, 13:16
Фото: bymedia

В выходные май побалует нас теплом и солнцем, но ожидаются дожди и грозы.

Об этом tut.by рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

20 мая, в субботу, погодные условия на территории Беларуси ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние теплой неустойчивой воздушной массы. Ночью без осадков. Днем в отдельных районах, преимущественно по северной половине Беларуси, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +6…12°С, в отдельных районах по юго-востоку +3…5°С; днем +20…25°С, по западу до +27°С.

В Минске в субботу без осадков, лишь к вечеру возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 60−65%). Температура ночью +8…10°С, днем +23…25°С.

21 мая, в воскресенье, с северо-запада европейской территории России ожидается перемещение фронтальных разделов. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части Беларуси кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +7…14°С, днем от +17°С по северо-востоку до +25°С по юго-западу страны.

В столице ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью +12…14°С, днем +20…22°С.

22 мая, в понедельник, начнет распространяться область повышенного атмосферного давления: преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-западу, а днем в западных районах Беларуси небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +4…10°С, по юго-западу до +13°С; днем +16…22°С.

В столице в понедельник без существенных осадков. Температура ночью +6...8°С, днем около +19°С.


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