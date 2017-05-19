Беларусь и РФ проведут совместное учение частей радиоэлектронной борьбы 1 19.05.2017, 18:09

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Фото: bastion-opk.ru

Подобное учение проводится впервые.

Беларусь и Россия проведут совместное специальное учение частей радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили interfax.by в министерстве обороны Беларуси в пятницу.

«В период с 19 по 25 мая 2017 года под руководством начальника управления РЭБ Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь полковника Игоря Данильчика проводится совместное специальное учение с воинскими частями РЭБ вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации», - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

«Данное учение является одним из элементов совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации к совместному стратегическому учению «Запад-2017» (ССУ)», - добавили в министерстве.

Там отметили, что главной целью учения является обеспечение качественной и полной подготовки сил и средств РЭБ к ССУ «Запад-2017».

Как рассказали в Минобороны, учения направлены на повышение уровня взаимодействия между воинскими частями РЭБ белорусской и российской армий, обеспечение поддержания уровня обученности личного состава слаженным действиям в составе подразделений и умелому применению штатной специальной техники в ходе выполнения различных учебно-боевых задач.

По информации министерства, совместное специальное учение пройдет на двух армейских полигонах - 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО и 230-м общевойсковом полигоне и одном участке местности («ДРЕТУНЬ»).

«К участию в учении привлекаются офицеры органов управления РЭБ вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, воинские части РЭБ Вооруженных Сил Республики Беларусь и ряд воинских частей РЭБ Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации», - отметили в министерстве обороны Беларуси.

«В ходе учения планируется отработать вопросы завершения подготовки группировки войск РЭБ к боевому применению, применения средств РЭБ в ходе изоляции районов действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также управления воинскими частями и подразделениями РЭБ в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства в условиях быстро меняющейся обстановки», - пояснили в военном ведомстве.

«Структура штаба руководства учения и посреднический аппарат с учетом обмена оперативными группами позволит осуществлять единое руководство обучаемыми, контроль и оценку действий органов военного управления и задействованных в практических розыгрышах войск», - продолжили в Минобороны.

Там подчеркнули, что подобное учение проводится впервые.