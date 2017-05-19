Эксперт: ЧМ по хоккею в Минске не вызвал наплыва туристов 1 19.05.2017, 19:08

Фото: ЧМХ-2014

Хоккейный форум - это разовое событие, которое не может в течение длительного времени привлекать иностранцев.

В 2021 году Беларусь вместе с Латвией примет Чемпионат мира по хоккею. При этом, основные игры пройдут именно у нас, а соответственно, мы примем и основной поток хоккейных болельщиков. По мнению редактора газеты «Туризм и отдых», эксперта в области туризма Лилии Кобзик, чемпионат 2014 года, который прошел в Минске, сделал для Беларуси немало. Например, была налажена инфраструктура, появились отели с мировыми именами. Но этого, к сожалению, было недостаточно, чтобы привлекать туристов, передает «Еврорадио».

«Когда был чемпионат в 2014 году туристов у нас не очень стало больше, ― говорит Лилия Кобзик. ― Хотя болельщиков к нам приехало 25 тысяч. Но другие туристы к нам почему-то не поехали. Кажется, и чемпионат прошел классно, и отели появились, и имидж страны был улучшен, так давайте, приезжайте! Но этого не произошло! Потому что мы тему попробовали, и бросили, развивать её уже не стали. К тому же, там были события, которые от нас уже не зависели: крымские события, финансовый кризис. Это был переломный год для всего региона».

В общем, Лилия Кобзик недоумевает, почему мы ожидали наплыва туристов после чемпионата мира по хоккею. Мол, это разовое событие, которое не может в течение длительного времени привлекать иностранцев. Вопреки распространенному мнению, редактор «Туризма и отдыха» убеждена, что на введение в Беларуси безвизового режима для 80 стран мира удачно проведенное хоккейное соревнование почти никак не повлияло.

В то же время, Лилия Кобзик не исключает возможности, что безвизовый режим в Беларуси может исчезнуть. Потому что сейчас чиновники посчитают, проанализируют и увидят, что теряют деньги на тех же визах, так как безвизовые туристы почти ничего не приносят. И следующим шагом может стать увеличение количества безвизовых дней, чтобы туристы могли отдохнуть в наших агроусадьбах и санаториях, а может стать и решение об отмене этого безвизового режима, так как он не сработал.

Новый Чемпионат мира по хоккею, по мнению Лилии Кобзик, все же может принести положительные дивиденды, но властям уже сейчас нужно решать, на развитии какой туристической отрасли делать акцент.

«Если будем развивать спортивный туризм, то над этим тоже нужно очень усердно работать, рекламировать, развивать, а это расходы. Если это будет бизнес-туризм, о котором постоянно говорят, то у нас даже нет ни одной площадки, рассчитанной на международные конференции. Есть небольшие отели, где есть возможность провести небольшой корпоратив, встречу, чтобы поговорить, и все! Короче, нужно определяться и работать в этом направлении, а там уже посмотрим».