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Навальный объявил о раскрытии картеля «повара Путина»

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  • 19.05.2017, 19:13

Российский оппозиционер опубликовал новое антикоррупционное расследование.

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал итоги нового антикоррупционного расследования в отношении ресторатора Евгения Пригожина, которого называют «повар Путина».

Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) раскрыл картель Пригожина, который, имитируя конкуренцию, получил 23 миллиарда рублей из оборонзаказа, не менее трети которых были похищены, сообщает navalny.com.

22 мая Федеральная антимонопольная служба должна вынести решение по картелю. В связи с этим Навальный выразил опасение, что ведомство не станет оказывать давление на человека из окружения президента России и сильно смягчит дело, назначив минимальные штрафы или вообще закрыв его.

Навальный отмечает, что именно Пригожин стоит за нападением на Сергея Мохова - мужа юриста ФБК Любови Соболь, которая участвовала в расследовании так называемого «дела повара».

В 2012-2015 годах, как утверждают в ФБК, компании «повара Путина» Евгения Пригожина незаконно получили многомиллиардные контракты на поставку продуктов питания для Минобороны и на ремонт в воинских частях. В 2016 году Пригожин был внесен в санкционный список США – как «спонсор и агент высших должностных лиц России».


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