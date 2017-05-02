Трамп подписал приговор ценам на нефть 11 2.05.2017, 11:16

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Дональд Трамп

Американцы возобновят разведку и бурение скважин на океаническом шельфе.

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ, который позволит нефтяным компаниям после 7-летней паузы возобновить разведку нефтяных месторождений и бурение скважин на американском океаническом шельфе, пишет finanz.ru.

Согласно документу, текст которого опубликован на сайте Белого дома, нефтяникам откроют доступ к работам в Мексиканском Заливе, Баренцевом и Чукотском морях, а также в Атлантическом океане.

Указы о запрете бурения, введенные Бараком Обамой в 2016-м году, а также после аварии на платформе BP в 2010-м году, будут признаны утратившими силу.

Разрешения на сейсморазведку и аренду шельфа для бурения должны выдаваться «в максимально возможном объеме». Министерству торговли совместно с Пентагоном и МВД поручено пересмотреть и расширить перечень доступных для сдачи в аренду участков.

Указ является частью стратегии энергетической революции, анонсированной Трампом после избрания. Его цель - «стимулировать, разведку и добычу» энергоресурсов, «укреплять позиции (США) как мирового лидера в энергетике», а также «поддерживать энергоносители дешевыми» ради благополучия американских домохозяйств.

«Низкие цены на энергоресурсы, обеспеченные увеличением внутренних поставок, принесут пользу американским семьям, помогут оживить промышленность и увеличат число рабочих мест», - говорится в указе Трампа.

Цель политики новой администрации заключается в том, чтобы перейти на внутренние источники добычи и закрыть дыру в торговом балансе в части энергоносителей, на которые США ежегодно тратят 170 млрд долларов, отмечают аналитики консалтинговой компании Rystad Energy.

Мы "кормим ОПЕК", сетовал Дональд Трамп в своем твиттер-аккаунте в марте. В 2012-м году он писал, что нефть "не должна стоить больше 25 долларов за баррель".

Сейчас США потребляют в среднем 16,2 млн баррелей нефти в сутки, из них 7,3 млн баррелей - импорт, который cокращаются по мере того, как растет внутренняя добыча. По прогнозу Минэнерго, через два года, если цены на нефть останутся на текущих отметках, Штаты сократят закупки нефти на мировом рынке на 22% - до 5,7 млн баррелей в сутки, а внутренняя добыча в стране за счет развития сланцевых проектов достигнет уровня Саудовской Аравии (9,95 млн баррелей в сутки).

Продажа новых лицензий на бурение в федеральных землях в Мексиканском заливе, которая начнется в августе 2017 года, безусловно, еще больше увеличит этот показатель, говорит эксперт Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Екатерина Грушевенко.

По ее словам, с момент аварии на скважине BP в 2010 году себестоимость добычи в заливе упала примерно на 20%. "Компании заявляют, что значительная часть месторождений будет рентабельна при цене около 50 долларов за баррель. А Shell объявила, что на месторождении Kaikias цена безубыточности будет ниже 40 долларов за баррель", - говорит Грушевенко.

Сейчас добыча в Мексиканском заливе дает примерно 20% всей добычи в США - 1,7 млн баррелей в сутки. По прогнозу Минэнерго, уже в текущем году она выйдет на исторический рекорд, а к концу 2018-го достигнет 1,93 млн баррелей ежедневно.

Общий объем извлекаемых запасов американского шельфа составляет 90 млрд баррелей нефти и 327 триллионов кубометров газа.

Победа Трампа на выборах в ноябре сразу вызвала пессимизм и обеспокоенность в ОПЕК, сообщал ранее Fortune со ссылкой на источники в организации.

«Нефть обречена», - сказал изданию делегат одной из стран ОПЕК на следующий день после избрания Трампа. Другой сообщил, что сделка по сокращению добычи при новой администрации США не сможет радикально поднять цены на нефть.

На 23.15 мск пятницы Brent дорожает на 0,1% - до 51,87 доллара за баррель. WTI - на 0,45%, до 49,18 доллара.