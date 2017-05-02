Игорь Яковенко: При Путине из РФ даже пугала нормального не выходит 2 2.05.2017, 18:51

РФ так и не смогла добиться для себя статуса супердержавы наравне с США и Китаем.

Наблюдая за действиями Кремля и лично президента России Путина на международной арене, можно сделать вывод о том, что страна, бывшая когда-то важной частью империи, фактически продолжает стремиться к возрождению своего былого величия.

Громкие, часто хамские заявления российских дипломатов, плохо скрываемое вмешательство во внутренние дела других стран, военные авантюры, шантаж "ядерной кнопкой", попытка перекраивания мира по лекалу СССР…

Но – все напрасно. Несмотря на все усилия, Российская Федерация не смогла добиться для себя статуса супердержавы наравне с Соединенными Штатами и Китаем.

Есть ли у России шанс возродить былое величие? Стать страной, которую уважают в мире, с мнением которой считаются?

На этот вопрос «Обозревателя» ответил российский журналист Игорь Яковенко.

- Когда мы произносим словосочетание "былое величие", надо разобраться, о чем идет речь.

В XIX веке Россия была жандармом Европы – она начала двигаться по этому пути с конца XVIII века. Это один период того, что можно считать былым величием.

Советский союз, безусловно, был второй сверхдержавой мира. Это второй период того, что можно считать былым величием.

Если вести разговор именно об этом статусе, то есть о статусе жандарма-вселенского пугала, то вернуть себе этот статус Россия, скорее всего, не сможет никогда. Прежде всего, потому, что мир изменился и Россия изменилась. Она стала меньше.

На сегодняшний день такой статус может быть только в случае очень высокого уровня технологического развития.

Проходившая 26-27 апреля в Москве международная конференция по безопасности подтвердила это. Представители Генерального штаба России впервые, насколько я помню, заявили о том, что Россия вполне может потерпеть поражение в ядерной войне. Они заявили о том, что система противоракетной обороны Соединенных Штатов сегодня в состоянии перехватывать российские межконтинентальные баллистические ракеты.

С учетом того, что технологическое состояние, состояние науки в России находится на крайне плачевном уровне, я думаю, что вероятность того, что Россия сможет стать таким пугалом, даже несмотря на то, что она занимает третье место в мире по объему военных расходов после США и Китая, крайне низка.

Россия в какой-то отдаленной перспективе может стать страной, с которой будут считаться, но для этого есть несколько условий, первое из которых – демонтаж путинского фашистского режима. Иных вариантов просто не существует.

Путин должен уйти. Безусловно, это произойдет. Весь вопрос в том, что будет после него.

Я думаю, если демонтаж путинского режима произойдет не просто как замена на какую-то другую фигуру, а действительно Россия сможет очиститься от путинизма. Это тяжелый и длительный процесс. Но в какой-то перспективе, может быть, Россия превратится в страну, с которой будут считаться.