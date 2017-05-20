Мечислав Гриб: МВД не изменится, пока не изменится власть 1 20.05.2017, 12:42

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Мечислав Гриб

Фото: «Радыё Свабода»

Без перемен в системе политической власти неизменной останется и система МВД.

Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб прокомментировал Беларускай праўдзе официальные заявления о сокращении МВД на 10%.

- Никто не знает, сколько сотрудников насчитывает МВД. Не зная основных цифр, невозможно подсчитать, какова численность белорусской милиции. Более того, мы уже слышали о сокращении МВД и на 3%, и на 5%, и на 20%. Но если не произойдет реорганизация системы органов внутренних дел, никакое сокращение не даст результата: начнут сокращать некомплект, начнут чистить тех, кто уже выслужил. На деле можно сокращать МВД и наполовину, но с реорганизацией, – говорит Мечислав Гриб.

- Нужно вернуть доверие населения к органам внутренних дел, прежде всего – милиции. Для достижения этой цели нужна реорганизация всей системы – по примеру Грузии, Украины, других стран. А реорганизация уже покажет и пути сокращения численности, и повышения доверия у народа. Нужно все переделать, но система не станет этого делать. МВД нельзя рассматривать как отдельную структуру – это часть политической власти Беларуси. И пока не произойдет перемен в системе политической власти, неизменной останется и система МВД.