10 продуктов, которые помогают знаменитостям выглядеть на все 100 % 2 20.05.2017, 18:56

Фото с сайта adme.ru

Рацион известных людей выглядит вкусно и полезно.

Салат кобб

Во время съемок сериала «Друзья» Дженнифер Энистон каждый день ела салат кобб — популярное в США блюдо, в состав которого входят зелень, помидоры, курица, авокадо, яйца, лук, сыр рокфор и винегретная заправка. С тех пор актриса не изменяет своей привычке и правильно делает: этот салат не только суперпитательный и вкусный, но еще и полезный, пишет adme.ru.

Лосось

Фото с сайта adme.ru

Для красивой и здоровой кожи Виктория Бекхэм ест лосось каждый день. Многие дерматологи советуют пациентам с проблемной кожей употреблять лосось: эта рыба содержит омега-3-кислоты, витамины, белки и биотин.

Гранола

Фото с сайта adme.ru

Гвинет Пэлтроу — настоящая фанатка здорового образа жизни и правильного питания. На завтрак или в качестве перекуса актриса обожает гранолу, которую готовит сама — смесь из орехов, кокосовых хлопьев, семян тыквы и льна.

Овощи и курица

Фото с сайта adme.ru

44-летняя стройняшка Камерон Диас в своих интервью не раз подчеркивала, что многим обязана правильному питанию: и здоровьем, и своей подтянутой фигурой. Каждый день актриса обедает овощами, злаками, курицей или рыбой — берем с нее пример!

Шоколад

Фото с сайта adme.ru

Блейк Лайвли уверяет, что никогда не сидит на диетах и вообще та еще сладкоежка: с легкостью может выпить чашечку горячего шоколада на завтрак, а вечером полакомиться темным шоколадом. Так вот почему она всегда в хорошем настроении!

Киноа

Фото с сайта adme.ru

Ева Мендес считает, что еда всего лишь топливо для тела, поэтому ей не надоедает есть одни и те же блюда. На обед актриса обычно съедает лосось с рисом или киноа, иногда добавляя легкий салат из овощей. Нужно отдать должное такому рациону, ведь выглядит Ева просто великолепно.

Фруктово-овощной смузи

Фото с сайта adme.ru

Ферги обожает пить зеленый смузи, в состав которого входят шпинат, капуста, сельдерей, груша, банан и яблоко. Получается вкусный и максимально полезный перекус — настоящая энергетическая бомба.

Яичница с авокадо

Фото с сайта adme.ru

Модель Крисси Тайген предпочитает делать акцент на сытном и полезном завтраке. Она любит яичницу с беконом и авокадо — и заряд бодрости на весь день гарантирован.

Кудрявая капуста

Фото с сайта adme.ru

Годы идут, а Дженнифер Лопес ни капельки не меняется. Быть может, секрет ее красоты кроется в салате из кудрявой капусты, который она любит есть? Певица признается, что также всегда берет с собой фрукты и овощи для полезного перекуса. Не знаем, как вы, а мы уже спешим опустошить овощной отдел супермаркета!