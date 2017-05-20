Эксперт рассказал, что будет с белорусским рублем на следующей неделе 2 20.05.2017, 21:11

Фото: tut.by

Ожидается ухудшение состояния финансового рынка Беларуси в ближайшем будущем.

Продолжаем ожидать увеличение средневзвешенного курса доллара США на торгах Белоруской валютно-фондовой биржи на величину в диапазоне 0-0,5%, хотя в понедельник 22 мая еще возможно снижение курса на доли процента, пишет аналитик сайта belrynok.by Владимир Тарасов.

Доллар на прошедшей неделе снова не оправдал ожидания: его средневзвешенный курс по отношению к белорусскому рублю на БВФБ снизился на 0,7% и составил 19 мая 1,8609 BYN/USD. При этом средневзвешенный курс евро так же неожиданно увеличился на 2% — до 2,0751 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля на БВФБ на прошедшее неделе сначала значительно вырос, но потом столь же быстро снизился, и в целом по итогам недели упал на 0,5% — до 3,02588 BYN/100RUB. Это тоже было вызвано событием, которое было невозможно предвидеть: 15 мая министры энергетики Саудовской Аравии и России распространили информацию о возможности заключения договора о продлении сокращения объемов добычи нефти не 6 месяцев, как ожидалось, а еще на 9 месяцев..

Стоимость корзины валют из доллара США, евро и российского рубля на прошедшей неделе уменьшилась на 0,04%, что примерно совпало с ожиданиями.

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Относительная стабильность валютной корзины на прошедшей неделе, возможно, дело рук Нацбанка, который не стал вносить дополнительную сумятицу на торги в столь неопределенный период.

При этом Нацбанк отвлек значительные рублевые средства с рынка. 17 мая он провел сразу два аукциона по размещению своих рублевых облигаций. Данные ценные бумаги со сроком обращения, равным 28 дням, были размещены на сумму 626,66 млн. BYN, что практически равнялось спросу. Средневзвешенная ставка составила 10,7247% годовых. Облигаций со сроком обращения, равным 7 дням, было продано на 560,13 млн. BYN, что также примерно соответствовало спросу.

А средневзвешенная ставка составила 9,8737 % годовых. Нацбанк удовлетворил почти все заявки на облигации, что указывает на его желание отвлечь средства из банковской системы.

Информация о состоянии финансового рынка РБ, которая появлялась на прошедшей неделе, была противоречивой. С одной стороны, в ходе официального визита президента Беларуси в Китай было заключено множество соглашений о будущих инвестициях в Беларусь. Кроме того, Национальный статистический комитет опубликовал данные о росте ВВП по итогам января-апреля на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 0,3% по итогам I квартала. Это плюс.

С другой стороны, по статистическим данным, в марте дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с февралем на 6,3% — до 31,85 млрд. BYN. При этом просроченная дебиторская задолженность выросла на 9,9% — до 8,38 млрд. BYN. За I квартал данная задолженность поднялась на 22,2%.

Это означат, что рост производства в I квартале был обеспечен увеличением просроченной дебиторской задолженности. Не исключено, что государственные предприятия просто получили команду от правительства об увеличении производства после того, как Лукашенко заявил, что он будет оценивать деятельность правительства за 2016 год по итогам I квартала 2017 года. Вот оно и обеспечило результат. Поэтому нельзя исключить ухудшения состояния финансового рынка РБ в ближайшем будущем.

На текущей неделе в связи с налоговыми выплатами белорусский рубль может получить поддержку, поэтому возможно снижение стоимости валютной корзины на 0-0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

На прошедшей неделе, судя по фьючерсам на рост ставки ФРС, вероятность ее повышения в июне снизилась до 64% с 90%.

Однако в ближайшие дни вероятна коррекция курса. Даже быки в отношении курса евро не исключают периодов снижения его курса. В частности, в NAB FX Strategy Research полагают, что в течение ближайших полутора лет курс евро будет находиться в интервале 1,0850-1,1700 USD/EUR. Нижнее значение данного интервала намного меньше текущего уровня курса.

К тому же, экономика США еще может преподнести сюрпризы. Так что вероятность коррекции курса евро на текущей неделе довольно велика. Аналитик банка ВТБ 24 Алексей Михеев отметил еще одну возможную причину ослабления доллара на прошедшей неделе: казначейство США не размещало свои облигации, что и привело к избытку долларов на рынке. На текущей неделе размещение облигаций возобновится, что, по его мнению, поддержит американскую валюту. Он ожидает, что курс евро/доллар быстро вернется к уровню 1,1 USD/EUR.

Эксперт тоже рассчитывает на долгожданную коррекцию курса евро, примерно на 0,5% за неделю.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Ослаблению российского рубля, несмотря на рост цен на нефть на мировом рынке, на прошедшей неделе способствовали и снижение спроса на облигации федерального займа РФ. На аукционе 17 мая облигации со сроком обращения в 15 лет были размещены в полном объеме (25 млрд. RUB), однако спрос превысил объем только в 1,3 раза. А пятилетние облигации удалось разместить всего на 20 млрд. RUB (при объеме эмиссии 25 млрд. RUB).

25 мая в Вене состоится совещание представителей нефтедобывающих стран, на котором будет приниматься решение о продлении ограничений добычи нефти. Эксперты ожидают, что это будет осуществлено на 9 месяцев, как и договорились Саудовская Аравия с Россией. Однако будет ли это однозначно положительно расценено рынком неизвестно, так как увеличение срока указывает не только на согласованность нефтедобывающих стран, но и на то, что соглашение оказалось неэффективным.

Как написал по поводу сделанного 15 мая заявления Саудовской Аравии и России Борис Шлоссберг, управляющий директор по стратегии в BK Asset Management, «трудно сказать, был ли сегодняшний шаг сделан из силы или от отчаяния».

Учитывая этот фактор, можно ожидать, что рост цен на нефть после 25 мая будет незначительным, то есть существенной поддержки российский рубль не получит.

В то же время, на текущей неделе в России завершается налоговый период, причем пик платежей приходится как раз на 25 мая. Поэтому рубль все же может укрепиться. Будем ожидать снижения курса доллара на Московской бирже примерно на 0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

На текущей неделе можно ожидать, что возможное укрепление доллара по отношению к евро может быть примерно компенсировано ослаблением по отношению к российскому рублю. В результате средневзвешенный курс доллара на БВФБ может ослабеть, но буквально на считанные доли процента.

Прогноз на понедельник 22 мая

Во второй половине торгового дня 19 мая курс евро по отношению к доллару на рынке форекс поднялся примерно на 0,4% — до 1,1206 USD/EUR.

На Московской бирже во второй половине 19 мая курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 0,2% — до 57,0825 RUB/USD.

Это означает, что в понедельник 22 мая можно ожидать небольшого снижения средневзвешенного курса доллара по отношению к белорусскому рублю.