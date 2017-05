Сколько стоило участие Беларуси в «Евровидении» в разные годы 2 22.05.2017, 18:59

Беларусь участвовала в «Евровидении» 14 раз, но ажиотаж вокруг конкурса все не спадает.

Каждый год мы обсуждаем песню, участника, место в финале (хотя чаще — в полуфинале) и собираемся большими компаниями, чтобы посмотреть трансляцию. Президент не раз и хвалил, и ругал белорусских участников «Евровидения». На фоне неослабевающего внимания к конкурсу tut.by решил вспомнить, сколько денег на него тратит бюджет, исполнители и их продюсеры.

В этом году белорусы впервые приехали на «Евровидение» с песней на родном языке и заняли 17-е место в финале. Внутри страны этот результат оценили как неплохой хотя бы потому, что предыдущие два года Беларусь вообще не проходила в финал.

Песню «Гісторыя майго жыцця» участники NaviBand Ксения Жук и Артем Лукьяненко сочинили сами, поэтому на подготовку к национальному отбору потратили относительно небольшую сумму — около 2000 долларов, по данным «Комсомольской правды в Белоруссии». Эти деньги ушли на подготовку песни, клип, который ребята тоже сняли сами, и костюмы.

Что касается выступления на «Евровидении», то расходы на него полностью взяла на себя Белтелерадиокомпания, сообщил пиар-менеджер NaviBand Сергей Андрианов. Напомним, в Киеве Ксения Жук и Артем Лукьяненко выступали на лодке, которая как будто плывет в облаках.

— Белтелерадиокомпания полностью взяла на себя подготовку: перелеты, проживание в Киеве, промо-поездки в Латвию, Израиль, Амстердам, фотосессии, услуги стилиста, визажиста, хореографа, педагога по вокалу, бэк-вокалистов, в том числе мои услуги, — сказал Андрианов. — Сумма расходов не оглашается.

Номер белорусского участника «Евровидения-2016», певца Ivan’a, в прошлом году наделал много шума. А все потому, что исполнитель собрался выйти на сцену голым и в окружении волков. Как заявил продюсер Ivan’a и автор его песни «Help you fly» Виктор Дробыш, зрители должны были почувствовать «тонкую грань между человеком и природой».

Правда, в итоге Ivan на «Евровидении» выступал одетым, а волков и его обнаженную фигуру вывели на сцену в виде 3D-проекций. Подготовка белорусского представителя, в том числе этого технически сложного номера, стоила больше 100 тысяч евро, сообщали СМИ со ссылкой на менеджера артиста Дмитрия Воронцова.

Напомним, в финал «Евровидения» Ivan не прошел, заняв 12-е место в полуфинале.

Два года назад Беларусь на «Евровидении» представлял певец Uzari и скрипачка Маймуна. Их дуэт тоже занял 12-е место в полуфинале.

— Песню я сочинил сам, аранжировку тоже сделал сам. У нас не было особых спецэффектов, фейерверков, как у других участников. Нам не разрешили сделать 3D-графику в трансляции на «Евровидении», иначе номер стоил бы, наверное, дороже, — рассказал Uzari.

По его подсчетам, подготовка выступления в Вене стоила до 20 тысяч долларов. В эту сумму вошли в том числе съемки клипа, постановка номера, костюмы, бэк-вокал. Большую часть средств внес спонсор — муж Маймуны Андрей Мурашко.

Проезд и проживание в Вене оплачивала Белтелерадиокомпания.

Что касается национального отбора, то на участие в нем ушло еще около 2−3 тысяч долларов, добавил Uzari.

Юрий Ващук, известный как Тео, долго писал музыку другим участникам отборов на «Евровидение», а в 2014 году решил попробовать свои силы. Получилось. Тео поехал в Копенгаген с песней Cheesecake и занял 16-е место в финале.

Как рассказывал Тео, композицию он сочинил сам и сам же подготовил аранжировку к ней. Потратиться пришлось на промо-продукцию, гонорары для преподавателя по вокалу и режиссера номера. Общий прайс, не считая затрат БТ, составил около 25 тысяч долларов. Основным спонсором стала сеть магазинов «Белмаркет», а также помогала Белтелерадиокомпания, рассказал исполнитель.

— Чтобы поехать на «Евровидение», не нужны миллионы. Мои убеждения оказались реальностью. Для меня это победа над самим собой. Не все, как оказывается, делается в мире за деньги, — считает Тео.

Выступление Алены Ланской на «Евровидении-2013» в шведском Мальме называли одним из самых дорогих. Как рассказал Александр Шакутин, крупный бизнесмен и владелец продюсерского центра «Спамаш», расходы на подготовку Ланской к «Евровидению» составили 265 тысяч евро, из которых 155 тысяч ушло на продвижение артистки. Напомним, она заняла 16-е место в финале.

— Эти средства пошли не из бюджета, а их выделил частный бизнес. И я могу сказать, что в этом году мы на «Евровидение» потратили меньше всего денег по сравнению с прошедшими десятью годами. Мы считали каждую копейку, а не пылили деньгами, как это могло показаться, — заявил Шакутин.

Интересная деталь. Как рассказывал продюсер певицы Дмитрий Баранов, платье Ланской для конкурса, миниатюрное, но щедро украшенное стразами Сваровски, стоило 10 тысяч евро.

В 2012 году после скандала на отборочном туре нашу страну на конкурсе представила группа Litesound с песней We are the heroes. Итог — 16-е место в полуфинале. Правитель остался недоволен и на одном из совещаний разгромил систему подготовки белорусов к «Евровидению». «Деньги угрохали, а результат никакой», — заявил Лукашенко. А «угрохали» немало — около 200 тысяч долларов.

В итоге правила подготовки к «Евровидению» изменились: расходы на постановку, аранжировку номера и костюмы для выступления легли на плечи исполнителя и его продюсера, а Белтелерадиокомпания оставила за собой взнос за участие и поездку белорусской делегации на конкурс. Она же тратится на организацию отбора и трансляцию финала. Впрочем, БТ и сейчас может взяться за продюсирование, если артист понравится ее руководству. Так было с Тео и группой NaviBand.

На вопрос, сколько денег уходит на подготовку к «Евровидению», в Белтелерадиокомпании ответили, что любая финансовая информация относительно конкурса конфиденциальна.

Из бюджетных средств БТ ежегодно вносит обязательные платежи. В них входит в том числе взнос за участие в конкурсе, расходы на организацию национального отбора, оплата перелета и проживания белорусской делегации, трансляция полуфиналов и финала «Евровидения».

«В случаях, когда Белтелерадиокомпания выступает не только организатором, но и продюсером, как в этом году с группой NaviBand и в 2014-м с Тео, все затраты на продюсирование (в том числе постановка номера, изготовление концертных костюмов и сувенирной промо-продукции, оплата работы педагога по вокалу, хореографа, стилиста, режиссера) медиахолдинг оплачивает из внебюджетных средств», — ответили на БТ.

Впрочем, и до 2012 года Белтелерадиокомпания продюсировала не всех участников Беларуси на «Евровидение». В 2010 году, когда на конкурс в Осло ездила группа «3+2», к отбору подключился канал ОНТ, а продюсером стал россиянин Максим Фадеев. В прессе звучало, что подготовка стоила белорусской стороне миллион долларов. Результат не оправдал ожиданий: «3+2» заняли предпоследнее, 24-е место в финале.

Дважды белорусов на «Евровидении» продюсировал Филипп Киркоров. В 2007 году Дмитрий Колдун с его помощью показал рекордный для Беларуси результат — 6-е место в финале. По данным СМИ, «Евровидение» в тот год обошлось нашей стране в 250 тысяч долларов. Кстати, Филипп Киркоров жаловался, что вынужден снимать Колдуну клип на свои деньги, и через журналистов обращался к Лукашенко с просьбой решить финансовый вопрос.

В 2005 году Киркоров работал с Анжеликой Агурбаш, которая вышла на сцену в роскошном платье от Юдашкина. Подготовка к конкурсу «съела» рекордные 5 миллионов долларов, но исполнительница в итоге заняла 13-е место в полуфинале. Впрочем, все расходы на себя взял ее бывший муж, российский бизнесмен Николай Агурбаш.