закрыть
22 мая 2017, понедельник, 22:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сколько стоило участие Беларуси в «Евровидении» в разные годы

2
  • 22.05.2017, 18:59
  • 11,868

Беларусь участвовала в «Евровидении» 14 раз, но ажиотаж вокруг конкурса все не спадает.

Каждый год мы обсуждаем песню, участника, место в финале (хотя чаще — в полуфинале) и собираемся большими компаниями, чтобы посмотреть трансляцию. Президент не раз и хвалил, и ругал белорусских участников «Евровидения». На фоне неослабевающего внимания к конкурсу tut.by решил вспомнить, сколько денег на него тратит бюджет, исполнители и их продюсеры.

В этом году белорусы впервые приехали на «Евровидение» с песней на родном языке и заняли 17-е место в финале. Внутри страны этот результат оценили как неплохой хотя бы потому, что предыдущие два года Беларусь вообще не проходила в финал.

Песню «Гісторыя майго жыцця» участники NaviBand Ксения Жук и Артем Лукьяненко сочинили сами, поэтому на подготовку к национальному отбору потратили относительно небольшую сумму — около 2000 долларов, по данным «Комсомольской правды в Белоруссии». Эти деньги ушли на подготовку песни, клип, который ребята тоже сняли сами, и костюмы.

Что касается выступления на «Евровидении», то расходы на него полностью взяла на себя Белтелерадиокомпания, сообщил пиар-менеджер NaviBand Сергей Андрианов. Напомним, в Киеве Ксения Жук и Артем Лукьяненко выступали на лодке, которая как будто плывет в облаках.

— Белтелерадиокомпания полностью взяла на себя подготовку: перелеты, проживание в Киеве, промо-поездки в Латвию, Израиль, Амстердам, фотосессии, услуги стилиста, визажиста, хореографа, педагога по вокалу, бэк-вокалистов, в том числе мои услуги, — сказал Андрианов. — Сумма расходов не оглашается.

Номер белорусского участника «Евровидения-2016», певца Ivan’a, в прошлом году наделал много шума. А все потому, что исполнитель собрался выйти на сцену голым и в окружении волков. Как заявил продюсер Ivan’a и автор его песни «Help you fly» Виктор Дробыш, зрители должны были почувствовать «тонкую грань между человеком и природой».

Правда, в итоге Ivan на «Евровидении» выступал одетым, а волков и его обнаженную фигуру вывели на сцену в виде 3D-проекций. Подготовка белорусского представителя, в том числе этого технически сложного номера, стоила больше 100 тысяч евро, сообщали СМИ со ссылкой на менеджера артиста Дмитрия Воронцова.

Напомним, в финал «Евровидения» Ivan не прошел, заняв 12-е место в полуфинале.

Два года назад Беларусь на «Евровидении» представлял певец Uzari и скрипачка Маймуна. Их дуэт тоже занял 12-е место в полуфинале.

— Песню я сочинил сам, аранжировку тоже сделал сам. У нас не было особых спецэффектов, фейерверков, как у других участников. Нам не разрешили сделать 3D-графику в трансляции на «Евровидении», иначе номер стоил бы, наверное, дороже, — рассказал Uzari.

По его подсчетам, подготовка выступления в Вене стоила до 20 тысяч долларов. В эту сумму вошли в том числе съемки клипа, постановка номера, костюмы, бэк-вокал. Большую часть средств внес спонсор — муж Маймуны Андрей Мурашко.

Проезд и проживание в Вене оплачивала Белтелерадиокомпания.

Что касается национального отбора, то на участие в нем ушло еще около 2−3 тысяч долларов, добавил Uzari.

Юрий Ващук, известный как Тео, долго писал музыку другим участникам отборов на «Евровидение», а в 2014 году решил попробовать свои силы. Получилось. Тео поехал в Копенгаген с песней Cheesecake и занял 16-е место в финале.

Как рассказывал Тео, композицию он сочинил сам и сам же подготовил аранжировку к ней. Потратиться пришлось на промо-продукцию, гонорары для преподавателя по вокалу и режиссера номера. Общий прайс, не считая затрат БТ, составил около 25 тысяч долларов. Основным спонсором стала сеть магазинов «Белмаркет», а также помогала Белтелерадиокомпания, рассказал исполнитель.

— Чтобы поехать на «Евровидение», не нужны миллионы. Мои убеждения оказались реальностью. Для меня это победа над самим собой. Не все, как оказывается, делается в мире за деньги, — считает Тео.

Выступление Алены Ланской на «Евровидении-2013» в шведском Мальме называли одним из самых дорогих. Как рассказал Александр Шакутин, крупный бизнесмен и владелец продюсерского центра «Спамаш», расходы на подготовку Ланской к «Евровидению» составили 265 тысяч евро, из которых 155 тысяч ушло на продвижение артистки. Напомним, она заняла 16-е место в финале.

— Эти средства пошли не из бюджета, а их выделил частный бизнес. И я могу сказать, что в этом году мы на «Евровидение» потратили меньше всего денег по сравнению с прошедшими десятью годами. Мы считали каждую копейку, а не пылили деньгами, как это могло показаться, — заявил Шакутин.

Интересная деталь. Как рассказывал продюсер певицы Дмитрий Баранов, платье Ланской для конкурса, миниатюрное, но щедро украшенное стразами Сваровски, стоило 10 тысяч евро.

В 2012 году после скандала на отборочном туре нашу страну на конкурсе представила группа Litesound с песней We are the heroes. Итог — 16-е место в полуфинале. Правитель остался недоволен и на одном из совещаний разгромил систему подготовки белорусов к «Евровидению». «Деньги угрохали, а результат никакой», — заявил Лукашенко. А «угрохали» немало — около 200 тысяч долларов.

В итоге правила подготовки к «Евровидению» изменились: расходы на постановку, аранжировку номера и костюмы для выступления легли на плечи исполнителя и его продюсера, а Белтелерадиокомпания оставила за собой взнос за участие и поездку белорусской делегации на конкурс. Она же тратится на организацию отбора и трансляцию финала. Впрочем, БТ и сейчас может взяться за продюсирование, если артист понравится ее руководству. Так было с Тео и группой NaviBand.

На вопрос, сколько денег уходит на подготовку к «Евровидению», в Белтелерадиокомпании ответили, что любая финансовая информация относительно конкурса конфиденциальна.

Из бюджетных средств БТ ежегодно вносит обязательные платежи. В них входит в том числе взнос за участие в конкурсе, расходы на организацию национального отбора, оплата перелета и проживания белорусской делегации, трансляция полуфиналов и финала «Евровидения».

«В случаях, когда Белтелерадиокомпания выступает не только организатором, но и продюсером, как в этом году с группой NaviBand и в 2014-м с Тео, все затраты на продюсирование (в том числе постановка номера, изготовление концертных костюмов и сувенирной промо-продукции, оплата работы педагога по вокалу, хореографа, стилиста, режиссера) медиахолдинг оплачивает из внебюджетных средств», — ответили на БТ.

Впрочем, и до 2012 года Белтелерадиокомпания продюсировала не всех участников Беларуси на «Евровидение». В 2010 году, когда на конкурс в Осло ездила группа «3+2», к отбору подключился канал ОНТ, а продюсером стал россиянин Максим Фадеев. В прессе звучало, что подготовка стоила белорусской стороне миллион долларов. Результат не оправдал ожиданий: «3+2» заняли предпоследнее, 24-е место в финале.

Дважды белорусов на «Евровидении» продюсировал Филипп Киркоров. В 2007 году Дмитрий Колдун с его помощью показал рекордный для Беларуси результат — 6-е место в финале. По данным СМИ, «Евровидение» в тот год обошлось нашей стране в 250 тысяч долларов. Кстати, Филипп Киркоров жаловался, что вынужден снимать Колдуну клип на свои деньги, и через журналистов обращался к Лукашенко с просьбой решить финансовый вопрос.

В 2005 году Киркоров работал с Анжеликой Агурбаш, которая вышла на сцену в роскошном платье от Юдашкина. Подготовка к конкурсу «съела» рекордные 5 миллионов долларов, но исполнительница в итоге заняла 13-е место в полуфинале. Впрочем, все расходы на себя взял ее бывший муж, российский бизнесмен Николай Агурбаш.


Мнение

Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля