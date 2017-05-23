Лукашенко на всю страну заявил о своих «неприкасаемых» 22 23.05.2017, 9:08

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Диктатор превратился в феодального правителя из Средневековья.

Об этом Charter97.org заявил подполковник милиции в отставке, активист Объединенной гражданской партии Николай Козлов, комментируя ситуацию с главой Оршанского района Леонидом Пеньковским.

- Как вы прокомментируете то, что Лукашенко потребовал от председателя Следственного комитета разобраться «по-мужски» с силовиками, вошедшими в дом главы Оршанского райисполкома?

- Пока по этому делу слишком мало фактов. Единственная картина, которая вырисовывается: в дом к главе «вертикали» вошли силовики. Зачем вошли – непонятно. Почему Лукашенко их «одернул» - тоже непонятно.

Единственный вывод, который можно сделать наверняка: мы при этой власти живем не по закону. У нас в стране одни «ровнее» других. «Друзьям» Лукашенко – все, а врагам – закон и его статьи.

По всей видимости, глава Оршанского райисполкома Леонид Пеньковский – это те самые друзья Лукашенко, которым «все». И приход милиции у нему домой Лукашенко воспринял как акт агрессии против своей власти, как «наезд» на свою вертикаль.

Такая нервная реакция правителя еще раз говорит о том, что у нас абсолютно неправовое государство. В Беларуси, проще говоря, царит беспредел. Власть действует по принципу круговой поруки: силовикам не дают «трогать» своих, зато их натравливают на активистов оппозиции и просто людей, желающих быть свободными.

При Лукашенко мы живем в атмосфере какого-то Средневековья. Потерявший все связи с современностью правитель вообразил себя хозяином некоего феодального надела. И он хочет единолично определять, что законно, а что незаконно. Вся система Лукашенко погрязла в беспределе.

В этой связи хочу вспомнить известных людей, который пропали и скорее всего убиты режимом: это Юрий Захаренко, Геннадий Карпенко, Виктор Гончар, Анатолий Красовский, Дмитрий Завадский. Люди, подозреваемые в их исчезновении, не понесли абсолютно никакого наказания.

Случай с чиновником из Орши не так масштабен, но по-моему он из той же «оперы». Этот инцидент еще раз подчеркивает, что Лукашенко живет «по беспределу». Чиновников он набирает по принципу личной преданности. Оршанский «вертикальщик» видимо уже успел доказать свою преданность диктатору и может сейчас рассчитывать на абсолютное покровительство – что бы он ни сделал.

- Не вызывает ли это ассоциаций с делом из 2007 года, когда за нападение тогдашнего главу Комитета госконтроля Зенона Ломотя осудили 4-х силовиков? Многие связывали с этим делом отставку председателя КГБ Степана Сухоренко, проигравшего в «клановой борьбе» силовиков.

- Я не стал бы проводить здесь параллели с делом Зенона Ломотя. Достаточно посмотреть на фигуру нынешнего главы МВД Игоря Шуневича, который сам проявляет собачью преданность и милицию превратил в инструмент исполнения прихотей правителя. Не думаю, что он способен к какой-то «клановой борьбе». По моему мнению, он даже не самостоятельная личность.

Я даже не удивлюсь, что «наезд» силовиков в Орше на главу администрации стал результатом какой-то ошибки. А вот реакция Лукашенко на этот факт очень показательна. Диктатор на всю страну заявил: есть люди «неприкасаемые», в отношении которых закон не работает. Еще раз повторю: одни в стране стали «ровнее» других, одним – все, а остальным – беспредел.