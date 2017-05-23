РФ названа главной угрозой в Оборонной концепции Польши 2 23.05.2017, 18:04

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Министерство обороны Польши представило Оборонную концепцию страны.

Членство в НАТО и Европейском союзе остается ключевым для безопасности Польши; главным источником нестабильности в регионе является Россия. Об этом говорится в Оборонной концепции Республики Польша, которую во вторник в Варшаве представило Минобороны страны, передает «Радио Польша».

Документ, в частности, предусматривает увеличение обороноспособности территории государства, а также изменение системы командования. Кроме того, концепция предполагает модернизацию Военно-воздушных сил, укрепление артиллерии и средств распознавания.

Главным приоритетом, согласно авторам документа, является защита своей территории, но в то же время необходимо участвовать в зарубежных операциях с союзниками. Также в документе делается упор на создании средств, которые усложняют противнику совершение действий против Польши и на ее территории.

Кроме того, в Концепции говорится, что основным инструментом обеспечения безопасности страны являются Вооруженные силы. Однако авторы документа также указывают на то, что национальная безопасность зависит не только от оборонных возможностей государства, но и, например, от безопасности поставок энергии.

Разжигание Москвой конфликта в региональном масштабе с участием одного или нескольких стран-членов НАТО является реальной перспективой, считают авторы документа.

К главным угрозам и вызовам Концепция причисляется агрессивная политика России, стремящаяся укрепить свои позиции путем нарушения международного права, применения силы и принуждения в отношении других государств, попыток дестабилизации западных структур, таких как НАТО и ЕС, и ослабления трансатлантических связей.

«Особое беспокойство вызывают случаи использования Россией Вооруженных сил для реализации политических целей», - утверждают авторы документа, ссылаясь на войну с Грузией и аннексию части территории Украины.

Согласно Концепции, «РФ остается главным источником нестабильности у границ восточного фланга НАТО», оказывая влияние на государства бывшего СССР - Украину, Молдову Беларусь, страны Кавказа.

Несмотря на то, что основным источником угроз в Концепции названа Россия, авторы также упоминают о «нестабильном около южного фланга НАТО» - Ближнем Востоке и Северной Африке.

Концепция была разработана на основании завершенного в прошлом месяце Стратегического оборонного обзора.