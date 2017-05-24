Под Ивацевичами загорелся поезд Минск-Брест 1 24.05.2017, 9:02

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47 пассажиров эвакуировали из вагона.

Возгорание в тамбуре вагона пассажирского поезда №607 Минск-Брест произошло на железнодорожной станции Ивацевичи. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщает БелТА.

Сообщение о загорании поступило 23 мая в 16.19. Пострадавших нет. До прибытия подразделений МЧС 47 пассажиров самостоятельно покинули вагон.

Огнем повреждена внутренняя обшивка тамбура. Задержка в движении поезда составила 45 минут. Причина загорания устанавливается.