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В Минске автомобиль «телепортировался» через яму на мосту

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  • 24.05.2017, 13:04
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Малотитражка Daewoo Matiz ехала по улице Орловской в направлении проспекта Победителей.

Легковой автомобиль упал с путепровода над пр. Победителей утром 24 мая, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГАИ Центрального района.

— Примерно в 6:10 водитель Daewoo Matiz двигался по ул. Орловской в направлении пр. Победителей, наехал сначала на разделительную полосу, потом на металлическое ограждение и, повредив его, упал с путепровода Орловская — Победителей. Он был пристегнут, — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Анастасия Редько.

В результате водитель был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма». Причины происшествия уточняются.


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