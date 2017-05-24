Стало известно, когда в Минске пройдут выпускные 1 24.05.2017, 13:45

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ФОТО: ONLINER.BY

Выпускные могут пройти не только в школах, но на базе социокультурных объектов.

Выпускные вечера пройдут в школах Минска 10 июня 2016 года. Торжественные мероприятия, приуроченные к вручению школьных аттестатов, начнутся в 19:00, сообщила сегодня начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец, пишет telegraf.by.

В них будут участвовать представители местной исполнительной власти, органов госуправления, шефствующих организаций и известные личности. В 18:00 в комитете образования и в администрациях районов столицы заработает координационный штаб. При этом выпускные могут пройти не только в школах, но на базе социокультурных объектов.

Родительские комитеты будут определять продолжительность выпускных вечеров. Сообщается, что реализацию спиртного в этот день будет ограничена, а вот встретить рассвет выпускникам разрешат.

В нынешнем году в Минске выпускников школ на 1 тысячу больше, чем в 2015-м году. Базовую школу закончат 15 814 человек, среднюю – 8 823.