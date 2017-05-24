Синоптики: В ближайшие дни ожидаются сильные дожди и грозы 24.05.2017, 14:09

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Погода начнет улучшаться лишь в воскресенье.

Об этом tut.by рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

В пятницу, 26 мая, ночью по юго-восточной половине, днем на большей части территории республики будут идти продолжительные дожди. Днем во многих районнах — сильные. В отдельных регионах по югу страны прогнозируются грозы. Температура ночью 0, +6°С, днем +5 +11°С; по юго-востоку ночью +7 +11°С, днем +12 +17°С, в Гомельской области +18 +23°С.

27 мая, в субботу, на большей части территории страны дожди. Ночью и утром по северо-западу республики продолжительные и сильные дожди. В отдельных районах грозы. Температура ночью +5 +11°С, днем +10 +17°С; по востоку ночью +12 +14°С, днем +18 +23°С

Только в воскресенье атмосферный фронт будет медленно уходить на восток и погода начнет улучшаться: интенсивность дождей уменьшиться и будут небольшими и кратковременными. Температура ночью +3 +10°С, днем +10 +17°С; по востоку ночью +11 +12°С, днем +18 +22°С.