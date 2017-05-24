Активиста из Мостов оштрафовали за акцию, на которой его не было 24.05.2017, 17:53

Василий Климович

Фото: «Радыё Свабода»

Василий Климович намерен обжаловать штраф.

Василия Климовича наказали 189 рублями штрафа (9 базовых величин) за то, что он якобы 30 октября 2016 года принимал участие в «несанкционированной массовой акции» - почтении памяти повстанцев Калиновского на Дзяды в Свислочи, передает «Свабода».

По словам Климовича, на этом мероприятии он не был вообще.

Гродненский областной суд не удовлетворил жалобу активиста на решение Мостовского районного суда. А председатель Гродненского областного суда Александр Корзун сообщил, что решения в отношении Василия Климовича полностью соответствуют закону.

Василий Климович утверждает, что 30 октября 2016 года не присутствовал на почтении повстанцев Калиновского в Свислочи. В районном суде он ходатайствовал, чтобы в качестве свидетелей вызвали его родных и близких людей, с которыми он провел этот день. Однако судья не удовлетворил ходатайство.

В районном суде против него свидетельствовали милиционеры, а также показали снимок, на котором активист якобы есть. Климович говорит, что на снимке не он, а какой-то другой человек, что у него даже нет такой одежды. Но его слова остались без внимания суда.

В областной суд на рассмотрение жалобы Климович привел отца и жену, чтобы они выступили в качестве свидетелей. Но областной судья сказал, что при рассмотрении кассационной жалобы свидетелей не опрашивали, и отказал в ходатайстве.

«Мою жалобу не хотят рассматривать только на том основании, что дело здесь политическое. Они не хотят на это даже свое время тратить. Если бы это было еще какое-то бытовое дело, то может кто и разобрался. А так они знают мои взгляды - мол, если сегодня его там не было, то был вчера или будет завтра», - говорит активист.

Климович подал жалобу в областную прокуратуру, но оттуда ответа пока нет. Он также намерен подавать жалобу в Верховный суд.

По словам гродненского правозащитника Владимира Хильмановича, на уровне областного суда создан опасный прецедент. Ведь получается, что теперь человека можно осудить даже за то, чего он на самом деле не делал.

Владимир Хильманович

«Подобные прецеденты уже были, когда осудили безрукого за то, что хлопал в ладоши, и глухонемого - что выкрикивал лозунги и нецензурно выражался. Но тут жалобы рассматривали и областной судья, и председатель областного суда. Мне трудно представить, что на таком уровне могли просто ошибиться».

Хильманович говорит, что в данном случае могут быть только два варианта:

«Первый: существует негласный приказ, согласно которому «не рекомендуется» удовлетворять дела оппозиционеров. И судьи становятся заложниками этого приказа, боятся взять на себя ответственность. Второй вариант: они попросту не смотрят этих дел, подписывают то, что им кладут на стол секретари. Там сидят образованные, опытные люди, и просто списывать это на ошибку не получается».