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Евгения Стрижак: Осенью в Беларуси будет новая волна протестов

  • 24.05.2017, 20:22
Евгения Стрижак

Активистка профсоюза РЭП уверена, что на новые протесты белорусы поднимутся осенью.

Активистка независимого профсоюза РЭП Евгения Стрижак считает, что новую волну протестов следует ожидать осенью, передает «Радыё Рацыя».

- Летом мы можем отдыхать, ведь лето - это время каникул, а вот осенью, когда придут новые счета за коммуналку с отоплением и другими затратами, когда снова повысятся цены, тогда будет новая волна протестов, или как минимум недовольства людей. А летом мы будем отдыхать на дачах.

С февраля по апрель 2017 года во многих городах Беларуси прошли массовые акции протеста против декрета о «тунеядцах».


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