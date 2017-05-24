Евгения Стрижак: Осенью в Беларуси будет новая волна протестов 24.05.2017, 20:22

Евгения Стрижак

Активистка профсоюза РЭП уверена, что на новые протесты белорусы поднимутся осенью.

Активистка независимого профсоюза РЭП Евгения Стрижак считает, что новую волну протестов следует ожидать осенью, передает «Радыё Рацыя».

- Летом мы можем отдыхать, ведь лето - это время каникул, а вот осенью, когда придут новые счета за коммуналку с отоплением и другими затратами, когда снова повысятся цены, тогда будет новая волна протестов, или как минимум недовольства людей. А летом мы будем отдыхать на дачах.

С февраля по апрель 2017 года во многих городах Беларуси прошли массовые акции протеста против декрета о «тунеядцах».