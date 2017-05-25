Дело Цыгана 25.05.2017, 11:57

Василий Крупенич

Уроженцу Беларуси в Украине грозит пожизненное заключение.

В Украине продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении уроженца Беларуси, гражданина Латвии Василия Крупенича. Латвийские СМИ называют Крупенича "королем прибалтийской контрабанды" по прозвищу Цыган, пишет belaruspartisan.org.

Во время пересечения границы Цыган едва не отправил на тот свет пятерых украинских военнослужащих.

Несколько дней назад Ровенский городской суд удовлетворил ходатайство следователя Службы безопасности Украины и продлил арестованному срок содержания под стражей до 17 июля.

Из текста судебного постановления следует, что Василия Крупенича задержали вечером 19 марта, когда он на Mercedes-Benz пытался въехать в Польшу через международный автомобильный пункт пропуска «Ягодин». В ходе углубленного осмотра автомобиля в техническом отверстии топливного бака таможенники обнаружили нечто явно лишнее. Было принято решение открыть бак из салона «мерса».

Во время этой процедуры Крупенич находился на пассажирском сиденье. Когда бак вскрыли, он, как отмечается в постановлении, «осознавая общественно опасный характер своего деяния, желая причинить смерть сотрудникам правоохранительных органов в связи с исполнением ими служебных обязанностей, зажег спичку и бросил его в открытое техническое отверстие топливного бака автомобиля с целью осуществить его взрыв».

Крупенич успел зажечь и метнуть несколько спичек, пока его не скрутили. К счастью, ни одна в цель не попала. В машине и рядом с ней в этот момент находились пятеро военнослужащих. А бак был заправлен не только бензином. Из емкости правоохранители извлекли несколько завернутых в целлофан пиропатронов ПК-16М, которые используются в военной авиации для аварийного катапультирования кресла пилота.

Где задержанный их приобрел и с какой целью, сейчас выясняет следствие. Крупенич подозревается в совершении трех преступлений: контрабанда, незаконный вывоз за пределы Украины военной и специальной техники и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Причем его баловство со спичками на границе квалифицируется как умышленное особо тяжкое преступление, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Возможно, украинскому правосудию удастся сделать то, что латвийскому не удалось.

Василий Крупенич (Vasilijs Krupeņičs) - личность в Латвии известная, можно сказать, медийная.

О себе он журналистам сообщал, что родился в БССР в 1960 году в деревне Теребень Пинского района. С 1975 года живет в Даугавпилсе. Воевал в Афганистане, был ранен и награжден медалями СССР, Афганистана, Латвии и России.

Является членом правления «Даугавпилского центра содружества ветеранов Афганистана «Перевал». Активно занимается политикой -- руководит Латгальским отделением партии «Народный контроль», и бизнесом – владеет транспортной компанией.

В то же время он не раз был героем криминальных историй. Латвийские СМИ сообщали, что на Крупенича неоднократно заводились уголовные дела, называли его «лидером криминальной группировки» и «королем прибалтийской контрабанды».

В ноябре 2011 года суд Латгальского предместья Риги заключил его под стражу как организатора хранения контрабандных товаров. Сообщалось, что на законспирированном складе изъяли более 15 тысяч пачек контрабандных сигарет Winston, Kiss, Prima, Fest, NZ с акцизными марками России и Беларуси и 10 тонн жидкости с характерным запахом спирта, 20 литров алкогольных напитков с акцизными марками третьих стран, два ружья, патроны и арбалет.

Вместе с Крупеничем задержали и начальника первого отдела Бюро экономической полиции Рижского региона. Однако офицер тихо ушел на пенсию, а чем закончилось дело Крупенича, местные СМИ, кроме сообщений, что его отправили в суд, больше не писали. Скорее всего, ничем, раз Цыган без ограничений пересекал границы, пока не попался в Украине.