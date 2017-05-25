закрыть
25 мая 2017, четверг, 20:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Серебренников и серебряная икорница

  • Юлия Латынина, «Новая газета»
  • 25.05.2017, 19:32
Юлия Латынина

Пока спикер «Роснефти» выступает с речью Марии-Антуанетты — СК РФ ублажает фриков.

Летали ли вы когда-нибудь на вертолете? Нет? Тогда я раскрою секрет — это прежде всего неудобно. Тебя перетягивают ремнями. Ты не можешь пошевелиться — если ты, конечно, не полпред президента Косопкин, который с вертолета садит по краснокнижным архарам, но промахивается, попадает по приборной доске и падает вместе с вертолетом, пилотом и всеми другими охотниками.

В общем, если вы не Косопкин, то вы сидите в вертолете принайтованный, вас трясет, уши закрыты наушниками — и никакая икорница за 83 тыс. руб., а также серебряная чайная ложечка, салфетница и пр. вам не нужны.

Навальный сравнил роснефтевские цены на икорницы с российскими зарплатами в 30–40 тыс. руб. Можно сделать еще проще: сравнить их цены на икорницы с общемировыми.

Это я к тому, что если все это фамильное серебро, список которого огласил Навальный, и вправду закупалось для вертолета, то оно закупалось для пикника. Чтобы, значит, наши косопкины из «Роснефти», после тяжелого трудового дня, настреляв, предположим, краснокнижных архаров, цапнули что-нибудь из икорницы да серебряной ложечкой, и что же вы хотите — чтобы та икорница стоила меньше 83 тыс. рублей?

Прекрасные икорницы можно купить на amazon и ebay по 19 долларов — то есть за 1064 руб. по нынешнему курсу, но уж никак не по 83 тыс.

Прекрасные ложечки продаются на amazon за 10–18 долларов, и не за одну штуку, а за двенадцать: то есть за 540 руб. можно купить двенадцать ложечек, а «Роснефть» за 14 тыс. собиралась купить одну. Правда, вы скажете, что в «Роснефти» ложечка должна была быть серебряная. Согласимся: на пикнике (или даже после облета скважин) иначе как серебряной ложечкой лезть в черную икру неприлично. ОК, идем на ebay — одна серебряная ложечка стоит там где-то по 7 долларов за штуку — 370 рублей, а вовсе не 14 тыс.

То есть эти ребята даже на такой мелочи собирались наварить.

Что мне особенно нравится — это как власть в последние две недели всеми силами уговаривает общество выйти, непременно выйти на митинг Навального 12 июня. Она прямо-таки не упускает ни одной возможности: от обыска у Кирилла Серебренникова до нагло-барского тона пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, ни секунду не возмутившегося икорницами для вертолетов: а что же, воскликнул Леонтьев, лаптем с пола есть?

Судите сами: только за последние несколько дней и только Навальный рассказал множество уморительных вещей: от икорницы за 83 тыс. руб. до пригожинского картельного сговора на 23 млрд руб.

А кого проверяют? Кирилла Серебренникова.

Обратите внимание, между прочим, что нам объясняли по поводу обыска у Серебренникова. Сначала нам сообщили, что украли 35 млн долларов. Потом — что 200 млн рублей. Потом оказалось, что Серебренникову московский бюджет с 2011 по 2014 год выделял 66 млн руб. (то есть 1 млн долларов на четыре года — где-то по 20 тыс. долларов в месяц, вовсе и немного для гигантской организации с огромным количеством артистов, спектаклей, показов, премьер), — но и спектакли, показы, премьеры были. И вот теперь все наши ФСБ и СК по просьбе патриотов выясняют, как расходовались эти деньги.

Я не сомневаюсь, что они чего-то найдут: у них задача — найти. Но обратите внимание, Навальный сообщает нам о конкретных случаях. Он приводит имена, цифры, пароли, явки. А наши органы даже после обыска не могут внятно объяснить, почему обыскивали. Формула обвинения: Серебренников получил 66 млн руб. Получение денег и есть состав преступления.

Обыск у Серебренникова вызвал маленький стихийный митинг: к театру приехали Чулпан Хаматова, Федор Бондарчук — люди немаленькие, а уж о вале возмущения в обществе и говорить нечего.

Это особенно важно. Ибо то, что пытается внушить нам власть — что все эти икорницы по 83 тыс. руб., зеленка в лицо Навальному и обыски у мировой величины режиссеров, — это все воля народа.

Народ у нас в России такой. Он очень хочет лаптем с пола хлебать, чтобы у начальства, пострелявшего архаров, была икорница за 83 тыс. руб., а каждый, кто смеет об этом думать или вообще имеет привычку думать, — он враг. «Он мыслит — значит, он враг» — вот такой постулат антидекарта пытаются доказать нам репликами Леонтьева, зеленкой и обысками.

Так вот, я хочу вам заметить — это не так.

Если вы внимательно приглядитесь, то вы с удивлением увидите, что

вся эта эпидемия мракобесия, проверка «Матильды», запрет «Тангейзера», война против гомосексуалов и пр., вся эта волна мутной грязи, казалось бы, захлестывающая общество, — есть дело рук очень небольшого количества людей, часто изумительно глупых, а зачастую и имеющих в дополнение к глупости серьезные психиатрические проблемы. Этих людей очень немного. В нормальном обществе эти люди с их патологической страстью к сутяжничеству или ночными грезами о Николае II, если бы у кого и вызывали профессиональный интерес, то у психиатров. А у нас по их доносам проходят обыски, отменяются спектакли и ломаются судьбы.

Так вот — этих людей очень немного. И это очень характерно, что в своем стремлении показать, что «народ за», власть вынуждена опираться на «общественное мнение», представленное глупцами, фриками и просто психиатрическими кейсами.

Юлия Латынина, «Новая газета»


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Абырвалг
Абырвалг
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные