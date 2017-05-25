Серебренников и серебряная икорница Юлия Латынина, «Новая газета»

25.05.2017, 19:32

Юлия Латынина

Пока спикер «Роснефти» выступает с речью Марии-Антуанетты — СК РФ ублажает фриков.

Летали ли вы когда-нибудь на вертолете? Нет? Тогда я раскрою секрет — это прежде всего неудобно. Тебя перетягивают ремнями. Ты не можешь пошевелиться — если ты, конечно, не полпред президента Косопкин, который с вертолета садит по краснокнижным архарам, но промахивается, попадает по приборной доске и падает вместе с вертолетом, пилотом и всеми другими охотниками.

В общем, если вы не Косопкин, то вы сидите в вертолете принайтованный, вас трясет, уши закрыты наушниками — и никакая икорница за 83 тыс. руб., а также серебряная чайная ложечка, салфетница и пр. вам не нужны.

Навальный сравнил роснефтевские цены на икорницы с российскими зарплатами в 30–40 тыс. руб. Можно сделать еще проще: сравнить их цены на икорницы с общемировыми.

Это я к тому, что если все это фамильное серебро, список которого огласил Навальный, и вправду закупалось для вертолета, то оно закупалось для пикника. Чтобы, значит, наши косопкины из «Роснефти», после тяжелого трудового дня, настреляв, предположим, краснокнижных архаров, цапнули что-нибудь из икорницы да серебряной ложечкой, и что же вы хотите — чтобы та икорница стоила меньше 83 тыс. рублей?

Прекрасные икорницы можно купить на amazon и ebay по 19 долларов — то есть за 1064 руб. по нынешнему курсу, но уж никак не по 83 тыс.

Прекрасные ложечки продаются на amazon за 10–18 долларов, и не за одну штуку, а за двенадцать: то есть за 540 руб. можно купить двенадцать ложечек, а «Роснефть» за 14 тыс. собиралась купить одну. Правда, вы скажете, что в «Роснефти» ложечка должна была быть серебряная. Согласимся: на пикнике (или даже после облета скважин) иначе как серебряной ложечкой лезть в черную икру неприлично. ОК, идем на ebay — одна серебряная ложечка стоит там где-то по 7 долларов за штуку — 370 рублей, а вовсе не 14 тыс.

То есть эти ребята даже на такой мелочи собирались наварить.

Что мне особенно нравится — это как власть в последние две недели всеми силами уговаривает общество выйти, непременно выйти на митинг Навального 12 июня. Она прямо-таки не упускает ни одной возможности: от обыска у Кирилла Серебренникова до нагло-барского тона пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, ни секунду не возмутившегося икорницами для вертолетов: а что же, воскликнул Леонтьев, лаптем с пола есть?

Судите сами: только за последние несколько дней и только Навальный рассказал множество уморительных вещей: от икорницы за 83 тыс. руб. до пригожинского картельного сговора на 23 млрд руб.

А кого проверяют? Кирилла Серебренникова.

Обратите внимание, между прочим, что нам объясняли по поводу обыска у Серебренникова. Сначала нам сообщили, что украли 35 млн долларов. Потом — что 200 млн рублей. Потом оказалось, что Серебренникову московский бюджет с 2011 по 2014 год выделял 66 млн руб. (то есть 1 млн долларов на четыре года — где-то по 20 тыс. долларов в месяц, вовсе и немного для гигантской организации с огромным количеством артистов, спектаклей, показов, премьер), — но и спектакли, показы, премьеры были. И вот теперь все наши ФСБ и СК по просьбе патриотов выясняют, как расходовались эти деньги.

Я не сомневаюсь, что они чего-то найдут: у них задача — найти. Но обратите внимание, Навальный сообщает нам о конкретных случаях. Он приводит имена, цифры, пароли, явки. А наши органы даже после обыска не могут внятно объяснить, почему обыскивали. Формула обвинения: Серебренников получил 66 млн руб. Получение денег и есть состав преступления.

Обыск у Серебренникова вызвал маленький стихийный митинг: к театру приехали Чулпан Хаматова, Федор Бондарчук — люди немаленькие, а уж о вале возмущения в обществе и говорить нечего.

Это особенно важно. Ибо то, что пытается внушить нам власть — что все эти икорницы по 83 тыс. руб., зеленка в лицо Навальному и обыски у мировой величины режиссеров, — это все воля народа.

Народ у нас в России такой. Он очень хочет лаптем с пола хлебать, чтобы у начальства, пострелявшего архаров, была икорница за 83 тыс. руб., а каждый, кто смеет об этом думать или вообще имеет привычку думать, — он враг. «Он мыслит — значит, он враг» — вот такой постулат антидекарта пытаются доказать нам репликами Леонтьева, зеленкой и обысками.

Так вот, я хочу вам заметить — это не так.

Если вы внимательно приглядитесь, то вы с удивлением увидите, что

вся эта эпидемия мракобесия, проверка «Матильды», запрет «Тангейзера», война против гомосексуалов и пр., вся эта волна мутной грязи, казалось бы, захлестывающая общество, — есть дело рук очень небольшого количества людей, часто изумительно глупых, а зачастую и имеющих в дополнение к глупости серьезные психиатрические проблемы. Этих людей очень немного. В нормальном обществе эти люди с их патологической страстью к сутяжничеству или ночными грезами о Николае II, если бы у кого и вызывали профессиональный интерес, то у психиатров. А у нас по их доносам проходят обыски, отменяются спектакли и ломаются судьбы.

Так вот — этих людей очень немного. И это очень характерно, что в своем стремлении показать, что «народ за», власть вынуждена опираться на «общественное мнение», представленное глупцами, фриками и просто психиатрическими кейсами.

Юлия Латынина, «Новая газета»