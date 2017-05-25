Лукашенко: У Захарова и хоккеистов только «зелень» в глазах! 24 25.05.2017, 21:45

Диктатор в очередной раз прошелся по хоккеистам.

Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития хоккея в стране подчеркнул, что и профессиональным спортсменам, и тренерам, не добившимся результатов, следует умерить материальный аппетит, сообщает СТВ.

— Установите нормальную зарплату за игру, а за результат — добавьте. И надо существенно призовые добавлять за результат внутреннего чемпионата. Тогда будут играть здесь. Они же все — от Захарова до рядового хоккеиста — не мыслят ничем, кроме зарплаты! У них зеленые глаза, посмотрите. У всех! Зеленые глаза! У нас уже нет ни карих, ни голубых, только «зелень» в глазах! Мы не против платить. Но за что платить? — недоумевает диктатор.