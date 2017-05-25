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Анхела Эспиноса: Услышала белорусский язык и поняла, что хочу посвятить ему жизнь

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  • 25.05.2017, 23:12
Анхела Эспиноса Руиз
Фото: Facebook

Белорусскоязычная испанка рассказала, почему решила выучить наш язык.

Ровно сто лет назад в мир иной ушел из жизни один из наиболее ярких белорусских поэтов — Максим Богданович. И хотя 25-летний Максим так и остался автором единственной прижизненной книги, но его творчество, и непродолжительная история жизни продолжают вдохновлять по сей день.

Поэтесса и переводчица из Испании Анхела Эспиноса, которая работает над книгой переводов Богдановича, рассказала в интервью «Белсату» о том, почему решила посвятить свою жизнь белорусскому языку.

«Я была в Варшаве в 2012-м году, на «Белсате», услышала белорусский язык и поняла, что в каком-то смысле это тоже мой язык, что я должна обязательно его выучить. И что я хочу посвятить жизнь этому языку», - сказала молодая испанка.


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