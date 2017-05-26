Какую сумму принято дарить на свадьбу в разных странах 6 26.05.2017, 8:15

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Почти во всех странах денежный подарок молодоженам считается наиболее практичным.

Некоторые молодожены окупают ими расходы на торжество, кто-то тратит на свадебное путешествие, кто-то отдает родителям или пускает на первоначальный семейный бюджет.

Портал AdMe.ru решил привести пример, сколько по статистике в среднем дарят на свадьбу в разных странах. В среднем, потому что в расчеты включены не только друзья и близкие, но и просто знакомые, которые обычно дарят значительно меньшие суммы, нежели родные.