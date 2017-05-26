Синоптики: Весна закончится теплой с кратковременными грозами погодой 26.05.2017, 11:27

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В последние майские выходные ожидается теплая и комфортная погода.

Возможна небольшая облачность, в дневные часы будет светить солнце, рассказал tut.by начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

Будет преимущественно без осадков, лишь днем в субботу и в ночь на воскресенье в отдельных районах по северо-востоку страны, а днем в воскресенье по Гродненской области пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами будут сгущаться непродолжительные слабые туманы.

Температура воздуха составит в субботу, 27 мая, ночью +4 +10°С, днем +16 +22°С,

В воскресенье ночью +6 +12°С, днем от +15°С по северо-востоку до +28°С по юго-западу страны.

В Минске в выходные ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Температура в субботу ночью +7 +9°С, днем +19 +21°С, в воскресенье ночью +9 +11°С, днем +22 +24°С,

В понедельник Беларусь будет находиться на южной периферии Скандинавского циклона. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем в северных и центральных районах республики кратковременные дожди, возможны грозы. Утром и днем усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура ночью +10 +16°С, по юго-востоку +8 +9°С; днем +20 +27°С, по югу до +29°С.