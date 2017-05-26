В Молдове рассказали о псевдовыборах в Беларуси 26.05.2017, 11:40

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Павел Сапелко

Избирательная «модель» в Беларуси нарочно нивелирует роль оппозиционных партий.

Юрист Павел Сапелко был приглашен в качестве эксперта на международную конференцию, где обсуждался вопрос об изменении избирательной системы Республики Молдова, сообщает сайт spring96.org.

Среди прочего там рассматривались аргументы «за» и «против» мажоритарной системы, которая сохраняется в Беларуси. Кстати, наше государство – единственное в постсоветском регионе, где парламент избирается относительным большинством голосов.

Павел Сапелко, имеющий опыт экспертно-аналитической работы в рамках мониторинговой кампании «Правозащитники за свободные выборы», поделился с участниками форума своим видением относительно преимуществ и недостатков мажоритарной системы, основываясь на белорусских реалиях.

«Мажоритарная система при своих немногочисленных преимуществах обладает рядом существенных недостатков, которые не позволяют ее рекомендовать в качестве избирательной модели. В частности, она ослабляет партии и нивелирует их роль в политической жизни страны, не позволяет осуществлять эффективную гендерную политику», - считает правозащитник.

Участникам мероприятия было представлено исследование «Проектирование избирательной системы в Республике Молдова», авторы которого, как отмечается на сайте организаторов, попытались ответить на главный вопрос, будораживший общественную жизнь Кишинева последние три месяца: в какой мере изменение избирательной системы может стать решением недовольства населения, может ли оно улучшить политический класс, и если да, то какая избирательная система принесет наибольшую выгоду и наименьший вред? Авторы исследования утверждают: несмотря на то, что у актуальной избирательной системы есть свои недостатки, значительные изменения в ее структуре могут оказать глубокое влияние на политическую жизнь и укрепление демократии в Молдове. Поскольку неясно, каким будет результат радикальной реформы по переходу от одной избирательной системы к другой, эксперты сформулировали ряд рекомендаций, в том числе - принятие пропорциональной избирательной системы по открытым спискам; формирование многомандатных избирательных округов с учетом существующих административных структур; снижение избирательного порога для политических партий, идущих отдельно; отмена законодательно установленного порога для независимых кандидатов и прочее.

Добавим, что в работе конференции «Варианты и мотивы реформирования избирательной системы Республики Молдова. Сравнительный международный опыт», которую 23 мая в Кишиневе организовала Ассоциация Promo-LEX, принимали участие эксперты из Великобритании, Литвы, Грузии, Украины, Беларуси и Армении.