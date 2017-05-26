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Андрей Стрижак: Помогать семьям патриотов можно не только деньгами

  • 26.05.2017, 19:05
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Андрей Стрижак

Активист рассказал, как можно помочь семьям фигурантов «дела патриотов».

За два месяца своей деятельности активисты кампании BY_help собрали около 60 тысяч долларов для помощи тем, кто был наказан за участие в весенних акциях протеста, и семьям арестованных по «делу патриотов». Большинство этих денег уже пошло на оплату штрафов участникам акций протеста, оплату адвокатов и помощь семьям арестованных патриотов.

Сегодня активисты кампании не только собирают деньги на помощь по всему миру, но и ищут другие способы помочь, говорит в эфире «Еврорадио» один из координаторов кампании BY_help Андрей Стрижак.

«Мы создаем так называемую «Базу для своих», куда вносим предложения о специальных условиях, скидках и специальные акциях для семей арестованных. И также даем информацию об услугах, которые эти семьи могут оказывать. Потому что поддержка деньгами — хорошо, но если у человека есть работа, есть возможность продавать какие-то свои ремесленнические изделия (а многие из жен арестованных занимаются этим) либо оказывать, к примеру, юридические услуги, если кто-то из них юрист, то это будет гораздо лучше. И такая двусторонняя база может хорошо помочь тем, кто сейчас нуждается в финансовой поддержке».

Помочь людям найти какую-то работу, организовать бытовую жизнь семей арестованных патриотов важно и потому, что с течением времени количество финансовых пожертвований уменьшается, говорит Стрижак.


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