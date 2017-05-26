В Таджикистане у борца с коррупцией нашли бункер с золотом 5 26.05.2017, 21:25

В доме старшего следователя антикоррупционного агентства нашли также подземные гаражи, где находились шесть «Джипов».

В Таджикистане в доме старшего следователя антикоррупционного агентства Фирдавса Ниёзбадалова найден замаскированный бункер с деньгами, золотом и драгоценными камнями, и подземные гаражи, где находились шесть «Джипов».

Тайник был обнаружен сотрудниками Госкомитета национальной безопасности Таджикистана(ГКНБ) во время обыска дома родителей антикоррупционера в городе Бустон напротив аэропорта Худжанда, сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на таджикское издание «Ахбор».

«Резиденция» Ниёзбадалова-старшего, бывшего заместителя прокуроры Согдийской области, включает шесть домов с камерами видеонаблюдения. Абдугаффор Ниёзбадалов добровольно показал следователям вход в бункер, который был практически не заметен для посторонних глаз.

Его супруга Фирдавса Ниёзбадалова оказала яростное сопротивление следователям и угрожала самосожжением. Женщина всячески выгораживала сына, заявляя, что все найденное принадлежит им с мужем.