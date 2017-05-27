В ночь с субботы на воскресенье могут не работать карточки 1 27.05.2017, 20:04

Это связано с профилактическими работами Банковского процессингового центра.

Банковский процессинговый центр 28 мая с 2.00 до 5.00 будет проводить профилактические работы в системе электроснабжения предприятия.

В этот промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек некоторых банков, пишет tut.by.

Проблемы могут возникнуть с карточками банков, пользующихся услугами ОАО «Банковский процессинговый центр», а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу ОАО «Банковский процессинговый центр».