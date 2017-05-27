Названы самые чистые пляжи Европы 27.05.2017, 20:23

Свежий отчет по итогам ежегодного исследования Европейского агентства по окружающей среде и Еврокомиссии.

В рамках исследования был проведен анализ воды в более чем 21 000 официально зарегистрированных зон для купания, куда входили как места на побережье, так и у внутренних водоемов. Специалисты искали следы загрязнения бытовыми сточными водами, отходами предприятий, ферм и сельских хозяйств, сообщает nat-geo.ru.

Выяснилось, что 96,3% изученных пляжей соответствуют минимальным стандартам качества, 85,1% - высоким стандартам. Таким образом, выявлена положительная динамика по сравнению с результатами предыдущего исследования — на 0,2% и 1,1% соответственно.

Стопроцентный результат показали пляжи Люксембурга. Далее расположились Кипр и Мальта (99%), Греция (97%) и Австрия (95%).

Посмотреть на качество воды в интересующей вас стране можно на интерактивной карте, созданной экспертами Европейского агентства по окружающей среде.