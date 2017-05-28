Четыре мифа о микроволновках, в которые мы все еще верим 6 28.05.2017, 18:09

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Многие до сих пор сомневаются, безопасно ли для здоровья микроволновое излучение.

«Лайфхакер» разбирается, насколько обоснованы такие страхи.

1. Приготовление в микроволновке снижает содержание питательных веществ в продуктах

Любая обработка продуктов, в том числе нагревание и охлаждение, приводит к изменению их физических свойств, химического состава и пищевой ценности. Еда, приготовленная в микроволновой печи, потеряет много питательных веществ, только если ее готовить при слишком высокой температуре или слишком долго. Правильное соотношение времени и температуры поможет сохранить пользу и вкус продуктов.

Приготовление в микроволновке не снизит и содержание витаминов и прочих полезных для здоровья веществ. Из-за того, что продукты готовятся быстрее, в них даже лучше сохраняются полезные химические вещества, полифенолы и антиоксиданты.

Обычно при тепловой обработке в продуктах сильнее всего разрушается витамин C. Но это происходит в основном при варке, потому что водорастворимые питательные вещества легко вымываются водой при кипении. В микроволновой печи теряется значительно меньше этого витамина.

Также исследователи сравнили приготовление овощей (капуста, морковь, цветная капуста, шпинат) в микроволновой печи, на пару и в скороварке. Оказалось, что овощи, приготовленные в скороварке, потеряли больше нерастворимых пищевых волокон, полезных для кишечника, чем те, которые готовились в микроволновке и на пару.

2. Продукты, приготовленные в микроволновой печи, вызывают рак

К одним из лучше всего изученных канцерогенов сейчас относят гетероциклические ароматические амины (HCA). Они образуются во время тепловой обработки в продуктах, богатых белком, например в рыбе и мясе, особенно если их готовить при высоких температурах.

Причём метод тепловой обработки значительно влияет на образование HCA. По некоторым данным, при приготовлении в микроволновой печи в курице образуется больше HCA, чем при жарке на сковороде и гриле или запекании в духовке. Однако никаких подтверждений того, что регулярное употребление приготовленной в микроволновке курицы вызывает рак, не обнаружено.

По данным другого исследования, в рыбе, зажаренной на гриле, содержание HCA выше, чем в рыбе из микроволновки, а в говядине, приготовленной в микроволновой печи, совсем не было обнаружено присутствие HCA.

Размораживание и разогревание в микроволновке уже готовой пищи вообще не вызывает образование этого канцерогена.

3. Пластиковая посуда при нагревании в микроволновке вредит здоровью

Есть опасения, что при нагревании в микроволновой печи некоторые химические вещества из пластика могут попадать в еду и увеличивать риск развития рака. Но большинство пластиковой посуды сейчас специально разрабатывают так, чтобы она выдерживала высокие температуры и была безопасной. На такой посуде есть значок, обозначающий, что она предназначена для микроволновых печей. Вероятность, что такой пластик испортит еду, минимальна.

Прежде чем ставить контейнер в микроволновую печь, проверьте, есть ли на нём соответствующая пометка о безопасности. Если её нет, разогрейте еду в стеклянной или керамической посуде.

4. Обработка в микроволновке убивает вредные бактерии

Любая тепловая обработка значительно снижает риск пищевого отравления. Проблема только в том, что при нагревании продуктов в микроволновой печи температура распределяется неравномерно. Вынув еду из микроволновки, вы наверняка замечали, что она в одних местах прогрелась, а в других нет. Это увеличивает потенциальную опасность заражения. Поэтому во время нагрева в микроволновке не забывайте помешивать и переворачивать еду, чтобы она прогревалась равномерно.

При температуре выше 60 °C большинство бактерий, вызывающих пищевое отравление, погибает. Но вот токсины, которые они вырабатывают, более устойчивы к высоким температурам. Они могут остаться в продуктах даже после нагревания.

Так что не рассчитывайте, что обработка в микроволновой печи волшебным образом превратит испорченную еду в безопасную, убив бактерии. Если продукт испортился, выбросите его и не рискуйте своим здоровьем.