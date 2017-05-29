Нацбанк включил печатный станок 15 29.05.2017, 8:32

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За рост денежной массы скоро придется заплатить высокую цену.

Контролеров над белорусской экономикой хватает. Смотрящих над производителями товаров и услуг предостаточно. Организаций и структур, которые должны в режиме военного положения выполнять приказ верховного главкома, множество. Персональная ответственность топ-чиновников за невыполнение валовых показателей и индикаторов введена - их пачками арестовывают за взятки и откаты. Лукашенко даже выступил за «народный контроль» над ценами, но ничего не помогает. Новых источников роста на горизонте нет. Договоренности с Кремлем опять обрастают санкциями и блокировкой товарных поставок. Инвестиционная пауза опасно затянулась. Просроченные долги и неплатежи растут как снежный ком. Высокодоходных рабочих мест на рынке труда днем с огнем не сыщешь.

В такой ситуации взоры идеологов и бенефициаров белорусской модели Госплана опять обращены в сторону старой порочной модели, пишет «Белгазета».

Нацбанк включил станок

В мае в повестку дня макроэкономической политики опять на первые места вышла монетарная политика. Тревожные новости пришли по динамике денежной базы. В апреле она быстро увеличилась. До рекордно низкого уровня опустились ставки по депозитам. Банки купаются в лишней ликвидности. Как оказалось, на прежних условиях количество желающих кредитоваться резко сократилось. В правительстве же растет давление «красного» директората и их номенклатурных партнеров простимулировать рост очередной порцией госпомощи.

Согласно последним данным Нацбанка, в апреле сразу на 7,2% увеличилось количество наличных денег в обращении (за 4 месяца, январь-апрель, этот рост составил 6,5%). А вот рублевая денежная масса М2 за апрель сократилась на 0,5%. В результате широкая денежная масса М3, таргетированием которой занимается Нацбанк, в апреле выросла на 2,1% (за январь-март она сократилась на 0,3%). Одни считают это признаком проявления стимулирования внутреннего спроса как результата жесткой денежно-кредитной политики, проводимой Нацбанком. Другие, наоборот, полагают, что регулятор начал сдаваться и идти на поводу правительства, финансируя госпрограммы, количество которых в апреле-мае резко выросло. Апрельское увеличение объема наличных денег в обращении выбивается из общего тренда, паттерна, к которому белорусы привыкли за многие годы.

В Нацбанке должны понимать, что за сегодняшний рост денежной массы потом придется заплатить высокую цену.

Феномен: по состоянию на 12 мая банковская система держала на корсчетах в Нацбанке BYN1,557 млрд., из которых BYN228,5 млн. - лишние с точки зрения выполнения резервных требований регулятора. Кроме того, к 12 мая Нацбанк изъял из системы лишние деньги на общую сумму BYN2,8 млрд. В результате совокупный профицит ликвидности превысил BYN3 млрд. Хронический избыток денег у банков не исчезает уже более 12 месяцев. Рост «лишних» денег в системе можно рассматривать как следствие того, что банки не могут найти нужное количество коммерческих проектов, достойных получения кредитов.

Осколки в голове

Рост госдолга может еще больше усугубить ситуацию в экономике. Сегодня у Беларуси госдолг уже под 50% ВВП. Причем в 2016г. реальные доходы консолидированного бюджета упали на 0,7%, а расходы на обслуживание госдолга выросли почти на 17% в реальном выражении. Внешних кредитов Беларуси не дают, прямые иностранные инвестиции у нас практически на нулевом уровне, предприятия реального сектора экономики до 30% выручки отдают на обслуживание кредитов, в результате чего у них не остается средств для развития. Выйти из этого порочного круга власти не могут.

Потому что по-прежнему отвергают реформы, свободную рыночную экономику и открытую конкуренцию, предпочитая военную экономику на протяжении уже 23 лет. Госсектор продолжает штамповать ненужную продукцию, ничего не зарабатывая, а только усугубляя свои долговые обязательства. Плюс омертвление капитала, рост плохих активов в банковской системе, доля которых сегодня превышает 13%. И эта цифра будет не снижаться, а, наоборот, расти - эта тенденция совершенно очевидна. В определенный момент обязательства по обслуживанию госдолга станут настолько большими, что денег не будет хватать ни на зарплату, ни на больницы, ни на строительство дорог.

Беларусь - осколок СССР, что и предопределило наш путь развития. Поэтому у нас такая сильная инерция - по сути, мы 25 лет топчемся на одном месте. Во-вторых, в силу ряда причин во второй половине 1990-х гг. была взята ориентация не на обустройство территории нашей маленькой республики, а на некие глобальные проекты, в результате было упущено время. В-третьих, был период, когда власть очень недоверчиво относилась к бизнесу, рассматривая его как потенциального спонсора нестабильности в стране. Вот так шли годы, пятилетки, Беларусь каким-то чудесным образом продолжала лавировать, балансировать и существовать.

Осколок застрял в голове у власти и выходить оттуда не желает. Типичный представитель осколочного сознания - премьер-министр Андрей Кобяков, находящийся при власти более 20 лет. На днях, посещая предприятие, на модернизацию которого были вбуханы десятки миллиардов долларов, он сказал: «К сожалению, наша банковская система на момент реализации инвестпроектов ряду предприятий предоставляла кредиты на сроки, не связанные со сроками окупаемости проектов. Допустим, нормальный срок окупаемости проектов 7-8 лет и где-то 10 лет в нефтехимической сфере, а кредит, скажем, предоставлен на 4 года. Это говорит о том, что за этот период не будут сформированы источники, чтобы нормально рассчитаться по привлеченным кредитам». Эта фраза - квинтэссенция изворотливости наших чиновников. Вместо того чтобы признать, что деньги потрачены впустую, ибо предприятие изначально было неживое, Кобяков стал перекладывать вину на банки - мол, это они ошиблись со сроками окупаемости проектов. Подобным образом оправдываются кучи госпрограмм, которые, по сути, были просто пшиком.

Наша власть, привыкшая считать, что Беларусь - осколок Советского Союза, привыкшая к подпитке от соседки России, оказалась не готовой к нынешней ситуации. Поэтому находится в некоей растерянности, не понимает или даже не знает, как жить. Вот и выбрала позицию выжидания: перетерпеть тяжелые времена, продержаться, сплотиться. А там, глядишь, наступят лучшие времена, ВВП опять будет расти по 7-8% в год.

Старые всадники скачут на старых клячах по старой колее в надежде на светлое будущее. Так выглядит путь, альтернативный цивилизованному.